EÜ Öğrencileri TEKNOFEST'te Ödüller Kazandı

Teknoloji

Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencilerince hazırlanan projeler, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda ödüle layık görüldü.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, EGESAM-BİYOİZLEM Takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde birinci oldu.

Ege Skyblue Takımı Jet Motor Tasarım Yarışması'nda ikincilik ve en iyi sunum, Ege Telsiz Takımı İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın Afet Yönetimi kategorisinde üçüncülük ve en iyi ticarileştirme potansiyeli ödülü elde etti. Ege ROV Takımı da İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmasında üçüncülük ödülü ile en iyi tasarım ödülü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öğrencileri tebrik ederek, projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.