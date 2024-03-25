Felçli bir kişi, Neuralink çipi sayesinde Mario Kart oynadı - Son Dakika
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Teknoloji

Felçli bir kişi, Neuralink çipi sayesinde Mario Kart oynadı

Felçli bir kişi, Neuralink çipi sayesinde Mario Kart oynadı

Elon Musk'ın şirketi Neuralink, boynundan aşağısı felçli bir kişiye taktığı çiple yeniden gündemde. 29 yaşındaki Noland Arbaugh, Neuralink'in deneysel implantını kullanarak Nintendo Switch'te Mario Kart oynadı. Videoya göre Arbaugh, düşüncelerini kullanarak karakterini kontrol edebildi, hızlanabildi ve diğer yarışçılara silahla ateş edebildi. Bu gelişme, beyin-bilgisayar arayüzlerinin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğini gösteriyor.

25.03.2024 00:31  Güncelleme: 00:33
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Beyin-bilgisayar arayüzleri son zamanlarda büyük ses getirmeyi başardı. Elon Musk'ın şirketi Neuralink, boynundan aşağısı felçli bir kişiye taktığı çiple yeniden gündemde. Felçli adam, sadece düşüncelerini kullanarak Mario Kart oynamayı başardı.

Neuralink çipi sayesinde Mario Kart oynadı

Bir yüzme kazasının ardından boynundan aşağısı felçli kalan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, Neuralink'in deneysel implantını kullanmaya başladı. Şirket daha önce düşünce gücüyle bilgisayar kullandığı anları gösterdi. Şimdi de Arbaugh'un Nintendo Switch'te Mario Kart oynadığı videoyu paylaştı.

Paralyzed from the neck down, this guy plays Mario Kart using a Neuralink brain implant pic.twitter.com/WTwri2DMMS

— Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) March 24, 2024

Videoya göre Arbaugh, Neuralink implantını kullanarak karakterini kontrol edebildi. Ayrıca sağa sola yönlendirebildi, hızlanabildi ve hatta diğer yarışçılara silahla ateş edebildi. Üstelik bunların hepsini tek bir kasını bile oynatmadan yaptı.

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Konuyla ilgili düşüncelerini Neuralink ekibine aktaran felçli kişi, bu deneyimin hayat değiştirici olacağını söyledi. Artık oyun oynamak ve bilgisayar kullanmak gibi daha önce imkansız olan şeyleri yapabildiğini ifade etti.

Bu, beyin-bilgisayar arayüzlerin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğine gösteriyor. Neuralink'in ilk insanlı testlere başlamasından bu yana sadece bir yıl geçtiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Felçli bir kişi, Neuralink çipi sayesinde Mario Kart oynadı

Her ne kadar büyük bir adım olarak görülse de proje, tartışmaların odağında. Neuralink'in bazı yasal izinleri almakta zorluk yaşadığı daha önceden biliniyor. Özellikle insanlar üzerinde yapılan bilimsel deney, birçok kez reddedilmişti. Hatta bazı deneyleri yasal izni olmadan yaptığı iddia edilen şirket, ilk kez 2023'ün mayıs ayında insanlar üzerinde çalışma izni alabildi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Nintendo, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Felçli bir kişi, Neuralink çipi sayesinde Mario Kart oynadı - Son Dakika

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