Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yapılan, uzaydaki çalışmalara genel merkez görevi üstlenen Uluslararası Uzay İstasyonu herkes tarafından biliniyor. Günde belki de 2 kere tepenizden geçen bu istasyonda birçok milletten astronot çalışmalar yürütüyor. Tabi bu çalışmalar esnasında bazı uzay çöpleri de ortaya çıkıyor. ve hatta bu çöpler evinizin çatısına da düşebiliyor. İşte Florida'da yaşanan garip olayın detayları…
Florida'da bir evin çatısına Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan atılan çöpler mi düştü? İşte detaylar…
Birkaç hafta önce Alejandro Otero evinde oturmuş keyifle uzay belgeselini izlerken garip bir gümbürtü duydu. Dışarı çıktığında çatısında bir gariplik olduğunu fark etti. Göklerden gelen bir şey Alejandro'nun çatısına düşmüştü. Peki bu düşen şey neydi? 2 kilogram ağırlığındaki parça 2 katlı evinin her katına zarar vermeyi başarmıştı.
Olay belki de tam böyle olmadı. En azından Alejandro olay esnasında evde değildi ve uzay belgesellerinden nefret ediyordu ancak oğlu evdeydi. Parçanın düşmesi ardından hemen güvenlik kameralarını izlemeye başladı. Siyah, 2 kilogram ağırlığa sahip garip bir cisim havadan evin çatısına doğru düşüyordu.
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8 Mart günü yerel saatle 14: 34 civarında yaşanan olay oldukça garipti. Zira 2 kilogram ağırlığındaki bir cismin bu denli büyük bir hasara neden olmak için çok yükseklerden düşmüş olması gerekiyordu. Akla ilk gelen şeyse bu parçanın uzaydan değil bir uçaktan kopmuş olabileceği.
Fakat paket incelendiğinde bunun bir uçak parçası olmadığı fark edildi. NASA tarafından "kontrollü bir şekilde" dünyaya geri dönmesi planlanan bir kargo paketiydi bu. Üstelik içerisinde ISS'den gelen ve bitmiş (boş) piller bulunuyordu. NASA konuyla ilgili olarak inceleme başlattı.
Henüz incelemelerin sonuçlarına ilişkin bir haber gelmedi. Ancak dikkatli olun. ISS yörüngede dönmeye devam ediyor ve en tenhadan en kalabalık yerlere kadar her noktadan geçiyor. Sizin de kafanıza Uluslararası Uzay İstasyonu çıkışlı bir kargo veya atık düşebilir!
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