Teknoloji

Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en önemli gümrük davalarından biri geçtiğimiz günlerde yaşanıyor. Bilindiği üzere Amerikan markası olan Ford, ticari otomobil üretimlerinin büyük bir çoğunluğunu Türkiye'de Otosan ile birlikte yapıyor. Şirket markanın ABD pazarına ithal ettiği ticari araçlarda hile yapıldığını tespit etti ve Ford markasına yüklü miktarda ceza kesildi. İşte detaylar…

ABD Gümrüğü Ford için 365 milyon dolarlık ceza tutanağı hazırladı!

Bilindiği üzere Ford markası Otosan ile uzun yıllardır işbirliği yapmakta. Markanın ticari otomobil gamındaki birçok ürünü Türkiye'de tasarlanıp üretilmekte. Elektrikli E-Transit, F-Max, Courier gibi modeller Türkiye'de tasarlanıp üretildiler. Ardından da dünya pazarına açıldılar. Tabi birde bu modellerin Avrupa pazarına çıkmayan versiyonları var. Onlar büyük hacimli motorlara sahipler ve direkt olarak ABD yolcusu oluyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir ticari otomobil pazarı olduğunu belirtmemiz lazım. Ford Türkiye'de 3.2, 3.5 motora sahip versiyonları da bu pazar için üretip ithal ediyor. Ancak markanın 2009-13 yılları arasında Türkiye'den ithal ettiği kargo vanları ile alakalı ciddi sıkıntılar var.

Android 15/One UI 7.0 almayacak Samsung modelleri!

İddialara göre marka bu araçların arka taraflarına geçici olarak yolcu koltukları ekledi. Bu koltuklar sayesinde otomobiller yüze 25 yerine yüzde 2,5'lik vergi dilimine girdiler. Bu da otomobillerin fiyatlarını oldukça düşük bir baremde tutmaya yardımcı oldu.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı bu şekilde ülkeye 163 bin Transit Connect aracın girdiğini ve bu araçların daha sonra arka koltuklarının söküldüğünü ve hafif ticari model şekline getirildiğini tespit etti. Konuyla ilgili olarak ABD 184 milyon dolar ödenmemiş vergi miktarlarından ceza kesti. Ayrıca yapılan usulsüzlük sebebiyle de 181 milyon dolar daha ceza kesildi. Toplamda Ford 365 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.