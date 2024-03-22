Futbolun en tartışmalı kurallarından biri olan ofsayt değişiyor mu? Eski Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, FIFA Futbol Geliştirme Şefi olarak önemli bir teklif yaptı. FIFA özellikle hücum futbolunun gelişmesi ve daha çok gole sahne olan futbol maçlarının hayatımıza girmesini istiyor. Wenger ise bunun yolunun yeni ofsayt kuralı belirlemekten geçtiği görüşünde.
Yeni ofsayt kuralı ile tüm bildiklerimiz değişiyor
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Arsene Wenger tarafından sunulan yeni ofsayt için denemeler yapılmasını kabul etti. Bildiğiniz gibi ofsayt rakip oyuncunu pas atıldığı sırada son oyuncuya göre önde olması anlamına geliyor. Burada topun ayaktan ne zaman çıktığı önemli noktalar arasında. Yine oyuncunun top ayaktan çıktığı anda vücudunun her hangi bir yeri son oyuncunun önünde olmamalı.
Yeni ofsayt kuralı ise top ayaktan çıktığı anda rakip oyuncunun tam anlamıyla önde olmasıyla oyunu durduruyor. Yani futbolcunun vücudunun tamamı önde olmadığı sürece ofsayt bayrağı kalkmayacak.
Yeni ofsayt için çalışmaların ise 2021 yılında yapıldığı ortaya çıktı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, şu an için yeni ofsayt için denemelerin devam ettiğini açıkladı. Infantino, ofsaytın futbolun temel kurallarından biri olduğuna vurgu yaptı. Buna göre FIFA Başkanı ofsaytın 135 yıl içinde sadece iki kez değiştiğini açıkladı.
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Arsene Wenger'de bu yeni ofsayt ile tartışmalarının da azalacağını düşünüyor. Yine hücum futbolu oynamaya çalışan takımların ofsayt tuzağına daha az takılması da sağlanacak. FIFA, yeni ofsayt ile son yıllarda futbola azalan ilgiyi yeniden canlandırmanın peşinde.
Yeni ofsaytta belli ki bu azalan ilgiyi canlandırmanın yollarından biri. FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni kuralın devreye girip girmeyeceğini ise açıklamadı. Belki de 2024 Avrupa Şampiyonası ile yeni ofsayt kuralı ile karşı karşıya kalacağız. Ancak yeni kuralda en tartışmalı kısım vücudun tamamının geçip geçmediği noktasında karşımıza çıkacağa benziyor.
Peki yeni ofsayt kuralı çalışmaları gerçekten de daha keyifli futbol karşılaşmaları seyretmemizi sağlar mı? Yoksa yeni kural da yanında yeni tartışmalar mı getirecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › Futbolun en tartışmalı kurallarından biri olan ofsayt değişiyor mu? - Son Dakika
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