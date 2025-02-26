Gazeteci Ayça Elal: Medya kuruluşları sosyal medyanın oluşturduğu etkileşim rüzgarına kapılmamalı - Son Dakika
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Gazeteci Ayça Elal: Medya kuruluşları sosyal medyanın oluşturduğu etkileşim rüzgarına kapılmamalı

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Çankırı'da TİGAD tarafından düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda konuşmacı olarak yer alan Haberler.com Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal, dijital medya ve etik konusuna ilişkin, "Haber üretiminde biz gazeteciler de sosyal medyadaki etkileşim rüzgarına kapılırsak etik değerler sınavından geçebilmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

26.02.2025 17:15
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Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yapan 100'den fazla gazeteci, TİGAD tarafından düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda buluştu.

Yıllardır medya sektörüne emek veren isimleri Çankırı'da bir araya getiren çalıştayın moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cengiz Ekrem Teymur üstlendi. Haberler.com Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal ise "Dijital Medyanın Etik Değerler Sınavı" konusunda deneyimlerini paylaştı.

"SOSYAL MEDYA GAZETECİLER İÇİN MAYINLI BİR ARAZİ"

Sosyal medyanın haber kaynağı olarak sektöre dahil olmasının etik sorunları başka bir boyuta taşıdığını vurgulayan Elal, "Sosyal medya, anlık paylaşım ve küresel boyutta erişim gibi olumlu özelliklerinin yanı sıra kimlik yönetimi, viral içerikler, yanlış bilgilerin hızla yayılması gibi konularda biz gazeteciler için adeta mayınlı bir arazi. Bir paylaşımı haberleştirirken sağlamasını yapmamız gereken birçok konu var. Bilginin doğruluğunu mutlaka teyit etmeli, mahremiyet ve gizliliğe özen göstermeli, telif haklarını ihlalden kaçınmalıyız. Sosyal medyada sadece etkileşim uğruna oluşturulan içerikleri süzgeçten geçirmeden haberleştirerek gerçeğe dönüşmesine yol açmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Bill Gates'in 1996 yılında kaleme aldığı makaleye atıfta bulunan Ayça Elal, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Gates 'İçerik kraldır' demişti. Ancak zalim bir krala dönüşüp dönüşmemesi medyanın elinde. Haber üretiminde biz gazeteciler de sosyal medyadaki etkileşim rüzgarına kapılırsak bu etik sınavından geçebilmemiz mümkün değil."

Gazeteci Ayça Elal: Medya kuruluşları sosyal medyanın oluşturduğu etkileşim rüzgarına kapılmamalı

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Son Dakika Teknoloji Gazeteci Ayça Elal: Medya kuruluşları sosyal medyanın oluşturduğu etkileşim rüzgarına kapılmamalı - Son Dakika

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