Gaziantep'te Öğrenciler Güneşi Teleskopla İnceledi - Son Dakika
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Teknoloji

Gaziantep'te Öğrenciler Güneşi Teleskopla İnceledi

Ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında güneşi teleskopla inceleyerek deneyim kazandı.

05.05.2025 11:29
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Gaziantep'te bilimsel temelli düşünmeyi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projeyle, ortaokul öğrencileri güneşi teleskopla inceledi.

Kocatepe Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan ve uzay fotoğrafçısı Nazım Mustul danışmanlığında, öğrenciler "TÜBİTAK 4006" projesi kapsamında çeşitli çalışmalar yapıyor.

Okul Müdürü Bayram Şahin, projeyle öğrencilerin güneşin ve yıldızların kendi etrafında döndüğünü deneysel çalışmalar yaparak gözlemlediklerini ifade ederek, "Öğretmenimiz Nazım Mustul, öğrencilerimize yıldız türlerini ve yıldızların yaşam sürecini öğrenmelerini teşvik etti. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz güneşin ve yıldızların kendi etrafında döndüğünü gördüler. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin uzaya olan tutku ve meraklarının arttığını gördük." diye konuştu.

Nazım Mustul da proje kapsamında öncelikle öğrencilere güneş ve yıldızlar hakkında bilgi verdiklerini, ardından okul bahçesine kurulan teleskop ve profesyonel ekipmanla gözlem yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

" Güneş'i 3 günde aynı saatlerde fotoğrafladık. Güneş üzerindeki lekelerin periyodik kaymaları ve ekvator üzerindeki periyodik kaymaları incelediğimizde güneşin kendi etrafında ve yaklaşık 24-25 günde döndüğünü kabaca hesapladık. Öğrencilerimiz gerçekte de güneşin ekvator bölgesindeki dönüş süresinin 25,6 gün olduğunu öğrenince çok mutlu oldular. Öğrencilerimiz güneşin kendi etrafında döndüğünü ispatlamış oldular. En büyük hayalim büyün okullarda teleskop olması ve aktif şekilde kullanılması. Çünkü öğrencilerimizin uzay merakı gerçekten çok fazla bu öğrencilerimizi bilime teşvik edebileceğimiz en güzel yollardan birisi."

Öğrencilerden Şükrüye Ela Cerit ise ilk kez teleskop kullandığını ve deneyiminin çok güzel bir duygu olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Gaziantep'te Öğrenciler Güneşi Teleskopla İnceledi - Son Dakika

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