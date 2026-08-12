Gaziantepli Öğrencilerden NASA\'da İkincilik

Gaziantepli öğrenciler, NASA tarafından düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'nda (International Space Settlement Design Competition) " Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle dünya ikincisi oldu.

Gaziantep'te özel bir okulda öğrenim gören Gülce Erayman, Fatma Önkol, Ceylin Erayman ve Benan Özcan'dan oluşan "Adadan NASA'ya" adlı topluluk, Kasım 2025'te düzenlenen Uluslararası Uzay Yerleşimi Tasarım Yarışması'na davet edildi.

Öğrenciler, "Venüs'e İnsanlı Uzay Aracı Tasarımı" projesiyle katıldıkları yarışmada, uluslararası öğrencilerin de yer aldığı 12 kişilik takıma dahil oldu ve ilk 4 takım arasına girdi.

ABD'nin Florida eyaletinde 29 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenen finalde Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, projeleriyle dünya ikinciliği elde etti.

Takım kaptanı Gülce Erayman, AA muhabirine, Türkiye'yi büyük bir uzay yarışmasında temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Erayman, bazı olumsuzluklar nedeniyle finale çevrim içi katılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

ABD'ye gidememeleri nedeniyle takım arkadaşları ve danışman hocalarla sürekli iletişim halinde kaldıklarını ifade eden Erayman, projede hazırladıkları bölümleri diğer takım arkadaşlarına aktardıklarını ve Florida'daki finalde takım arkadaşlarının kendilerini temsil ettiğini söyledi.

"Çok gurur verici"

Takım üyesi Fatma Önkol, projelerine güvendikleri için elde ettikleri ikinciliğin kendilerini şaşırtmadığını belirtti.

Bir yıl boyunca proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Önkol, şunları kaydetti:

"İkinci olmak gurur verici ama 2,5 puanla birinciliği kaçırdık. Aslında gidemememiz takımımıza bir dezavantaj oluşturdu. Çünkü 12 kişilik bir takımda 8 kişi yarıştı. Bunun dezavantaj oluşturduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi de temsil etmiş bulunuyoruz. Çok gurur verici."

"Kapımız her türlü uzaya çıkıyor"

Önkol, aynı yarışmanın gelecek yıl düzenlenecek programı için de davet aldıklarını ifade etti.

Önlerinde daha çok yol olduğunu ve farklı yarışmalara katılmak için çalışacaklarını belirten Önkol, "Kapımız her türlü uzaya çıkıyor. Her türlü uzay araçları hakkında projeler yapmayı planlıyoruz. Amacımız dünya ikinciliği kazandığımız projenin üzerine bir şeyler eklemek değil, daha fazla yeni projeler yapmak." dedi.

Takımın diğer üyesi Ceylin Erayman da elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye'yi bu tür yarışmalarda temsil etmeye devam etmek istediklerini dile getiren Erayman, şunları kaydetti:

"Finaller, 29 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar sürdü. Bu süreçte proje savunmaları, tanışma ve tanıtım gibi etkinlikler vardı. Finallerde jüri olarak yarışmanın CEO'su ve oradaki NASA mühendisleri vardı. Projeler hakkında sorular sorup kontrolleri yaptılar."