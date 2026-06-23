Geleceği Konuşuyoruz: Yapay Zeka ve Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geleceği Konuşuyoruz: Yapay Zeka ve Eğitim

Geleceği Konuşuyoruz: Yapay Zeka ve Eğitim
23.06.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nin Bilim Kafe etkinliğinde yapay zeka, eğitim ve kariyer üzerine konuşuldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen ve ülkemizin en önemli bilim toplum buluşmalarından biri haline gelen Bilim Kafe etkinliklerinde, geleceğin meslekleri konuşulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Geleceği Konuşuyoruz" başlıklı Bilim Kafe etkinlik serisinde "Yapay Zeka, Eğitim ve Kariyer" konuşuldu.

Düzce Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin yönetimini Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert üstlenirken, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Talha Kabakuş, Bilsoft Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Veli ve Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) öğrencisi Kadir Ocak konuşmacı olarak yer aldı.

"Üniversite olarak üretilen akademik bilgiyi toplumla paylaşıyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Duygu Özdemir Cömert, Düzce Üniversitesi olarak üretilen akademik bilgiyi toplumla paylaştıklarını ve bugüne kadar 60'ın üzerinde Bilim Kafe düzenlediklerini ifade etti. Geleceğin Meslekleri formatlı Bilim Kafe etkinliğinin ikincisini gerçekleştireceklerini belirten Cömert, ev sahipliği için Düzce Fen Lisesi Müdürü Bayram Aydın ve okul yetkililerine teşekkür etti.

"Yapay zeka artık dünyanın bir gerçeği"

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Veli konuşmasında, yazılım, yapay zeka ve finansla ilgili teknolojiler ürettiklerini dile getirerek, mesleki ve sektörel deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Yazılım sektöründe başarılı olabilmek için sabır, çok çalışma ve tecrübe kazanmanın önemine değinen Veli, yapay zekanın da artık dünyanın bir gerçeği olduğunu söyledi. İş süreçlerinde yapay zekayı kullandıklarını ve müşterilere özgü yapay zeka araçları ürettiklerini belirten Veli, yapay zekayı yönlendirmenin sanat haline geldiğine işaret etti. Yapay zekayı kullanabilen çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Veli, bu teknolojinin yeni istihdam alanları açtığı tespitinde bulundu. Teknoloji girişimcileri için de tavsiyelerde bulunan Ahmet Veli, bir probleme çözüm üretmenin ve ekip ruhunun başarının anahtarı olduğuna dikkat çekti.

"Tasarım ve bileşenler konusuna odaklanacak"

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Talha Kabakuş, özel sektörün beklentileri dahilinde dersler açtıklarını belirterek çevre illerde İngilizce Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün sadece Üniversitemizde olduğunu ifade etti. Yapay zekayla birlikte, Bilgisayar Mühendislerinin sistem, tasarım ve bileşenler konusuna odaklandığının altını çizen Kabakuş, Bilgisayar Mühendislerine ihtiyacın bitmeyeceğini sözlerine ekledi. Yapay zekayı sadece hazır bir ürün olarak görmenin yanlış olacağı değerlendirmesinde bulunan Kabakuş, işletmelerin kendine özgü yapay zeka üretmelerinin yeni trend olduğunu dillendirdi.

"İngilizce teknolojinin olmazsa olmazı"

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce) öğrencisi Kadir Ocak ise, her zaman Bilgisayar Mühendislerine ihtiyaç olacağını düşündüğü için bu bölümü bilerek seçtiğini belirtti. İngilizcenin teknolojinin olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Kadir Ocak, yapay zekaya uyum sağlayanların ve kendini yenileyenlerin başarılı olacağını dile getirdi. Mavi diploma etiketine sahip Düzce Üniversitesi diplomasının uluslararası alanda da geçerli olduğunu ifade eden Ocak, öğrencilere; yapay zekayı öğrenme, topluluklara katılma ve yeni teknolojileri takip etme noktasında tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte Düzce Üniversitesi'nin mühendislik alanında THE sıralamasında Türkiye üçüncüsü olduğu, her yıl Teknofest birinciliklerine imza attığı da vurgulandı.

Bilim Kafe etkinliği, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert ile Düzce Fen Lisesi Müdürü Bayram Aydın tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Geleceği Konuşuyoruz: Yapay Zeka ve Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:13:13. #7.13#
SON DAKİKA: Geleceği Konuşuyoruz: Yapay Zeka ve Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.