Gezeravcı, 77. Uzay Kongresi'nde 30'a yakın ülkenin işbirliği yaptığını söyledi - Son Dakika
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Gezeravcı, 77. Uzay Kongresi'nde 30'a yakın ülkenin işbirliği yaptığını söyledi

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Gezeravcı, 77. Uzay Kongresi\'nde 30\'a yakın ülkenin işbirliği yaptığını söyledi
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Alper Gezeravcı, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde uzayda 30'a yakın ülkenin işbirliğini sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin savunma ve havacılık altyapısını Milli Uzay Programı kapsamında uzaya entegre etmek için önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, uzayın farklı ülkelerin işbirliği içerisinde faaliyet yürüttüğü alanlardan biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında geliştirdiği altyapıyı uzay çalışmalarına entegre etmeye yönelik önemli adımlar attığını söyledi.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi için geldiği Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki ilk Uluslararası Uzay Kongresine ev sahipliği yaptıklarını ve bir yıldır yoğun şekilde hazırlıkların sürdürüldüğünü ifade eden Gezeravcı, uzay alanında karar vericiler, uzay organizasyonları ve uzayın sivil sektöründe faaliyet yürüten kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı toplulukların kongreye katıldığını kaydetti.

Gezeravcı, uzayın tek bir bireyin ya da tek bir ülkenin faaliyet gösterdiği bir alan olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkelerin yoğun rekabet içerisinde bulunduğu dönemlerde dahi uzay çalışmalarında işbirliğinin sürdürüldüğüne dikkati çeken Gezeravcı, "Bugün uzayda halihazırda devam eden barışçıl kullanıma yönelik faaliyet alanının içerisinde 30'a yakın ülke fiili iştirakçi olarak işbirliğini devam ettiriyor. Türkiye Cumhuriyeti de özellikle son 20 yılda savunma ve havacılık alanında geçirdiği altyapıyı, bugün uzaya entegre etme noktasında Milli Uzay Programı'mızın bir parçası olması niteliğinde çok önemli adımlar atmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin uzay ekosistemindeki yerini güçlendirmeye devam ettiğini anlatan Gezeravcı, kongrenin öneminin, bu ekosistemi ülke sınırları içerisine getirerek ülkenin uzay alanındaki kapasitesini dünyaya göstermek olduğunu kaydetti.

Milli Uzay Programı'nın 2021'de ilan edilmesinin ardından devlet iradesiyle somut adımlar atıldığını belirten Gezeravcı, "Önemli olan işbirliği içerisine girebileceğimiz, altyapımızı entegre edebileceğimiz farklı oyunculara bu potansiyelimizin farkındalığına erişebilecek imkanı tanımak." diye konuştu.

"37 üniversite ve araştırma kurumumuzdan 48 deney alternatifi geldi"

Gezeravcı, "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" kapsamında 13 deneyin uzay ortamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Görevin bir bölümünü astronot sorumluluklarının, diğer bölümünü ise Türkiye'ye ait bilimsel deneylerin yürütülmesinin oluşturduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Tıpkı astronot seçim süreci gibi devletimiz tarafından bir de deney seçim süreci üretildi. TÜBİTAK UZAY eliyle bütün üniversitelerimize ve araştırma kurumlarımıza çağrıya çıkıldı. 37 üniversite ve araştırma kurumumuzdan 48 deney alternatifi geldi. Bunların içerisinden seçilen 13'ü, insan sağlığı, malzeme bilimi, mikrobiyoloji ve uzayın farklı alanları açısından sirayet eden teknik altyapıları barındıran deneyler uzay ortamında icra edilerek bütün sonuçlarıyla birlikte tekrardan dünyaya geri getirildi."

Kaynak: AA
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