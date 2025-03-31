Gobi Çölü'nde İki Pençeli Dinozor Keşfi - Son Dakika
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Teknoloji
BBC

Gobi Çölü'nde İki Pençeli Dinozor Keşfi

Bilim insanları, Gobi Çölü'nde Duonychus tsogtbaatari isimli iki pençeli bir dinozor türü keşfetti.

31.03.2025 15:27
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Bilim insanları Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde iki pençeli nadir bir dinozor türü keşfetti.

Duonychus tsogtbaatari isimli tür, arka bacakları üzerinde ayakta duran ve genelde üç parmağı bulunant terinozorlar grubunda özel bir yere sahip.

Yeni keşfedilen orta boy dinozorun ortalama 260 kilogram ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar türün uzun, kıvrımlı pençelerini esnetme becerisi sayesinde bitki örtüsünü etkili biçimde kavrayabildiğine inanıyor.

Terinozorlar otçul veya hepçil, ön bacakları kısa ama arka bacakları uzun olan bir dinozor türü.

Yaklaşık 145 milyon yıl önce başlayan ve 66 milyon yıl önce sona eren Kretase Dönemi'nde Asya'da ve Kuzey Amerika'da yaşıyorlardı.

Terinozorların tanınan örneklerinden biri Jurassic World: Hakimiyet filminde de görülen uzun pençeli Therizinosaurus.

Yeni dinozor türüne ait numune Moğolistan'ın Gobi Çölü'nde bulunan ve geçmişi 66-100 milyon yıla dayanan Bayanshiree yapılaşmasından alındı.

BM'nin Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Unesco, Moğolistan'ın Gobi Çölü'nün dünyadaki en büyük dinozor fosili rezervi olduğunu söylüyor.

Bölge özellikle Kretase Dönemi'nin sonlarından kalan fosiller için önemli bir kaynak.

Kretase Dönemi, dinozor çağının üç temel döneminin en sonuncusu, yani dinozor evriminin son aşamasını temsil ediyor.

Araştırmaya göre yeni keşfedilen dinozorun neredeyse 30 santim olan pençeleri, altlarındaki kemiklerden çok daha uzundu.

Gelişmiş kavrama becerisine ek olarak dinozorların iki parmaklı elleri iletişim ve kazı için ya da etkili birer silah olarak da kullanılmış olabilir.

En iyi bilinen iki parmaklı dinozorlar, Tyrannosaurus rex'i de içeren Tyrannosaurid grubunun mensubuydu.

Ancak Duonychus'un iki parmaklı elleri bu gruptan bağımsız olarak evrilmiş.

Bilim insanlarının incelediği numunede dinozorun pençesini tıpkı insan tırnağı gibi kaplayan ve savunmaya, harekete, avlanmaya destek olan zar da korunmuş.

Kaynak: BBC

Kültür Sanat, Moğolistan, Teknoloji, Dinozor, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Gobi Çölü'nde İki Pençeli Dinozor Keşfi - Son Dakika

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