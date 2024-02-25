Google, Android Arama widget'ında tasarım değişikliği planlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Google, Android Arama widget'ında tasarım değişikliği planlıyor

Google, Android Arama widget\'ında tasarım değişikliği planlıyor

Google, Android telefonların ana ekranında bulunan Arama widget'ında tasarım değişikliği yapmayı planlıyor. Yeni ekran görüntüleri, Google'ın widget için daha gelişmiş ve etkileşimli seçenekler araştırdığını gösteriyor. Widget'ta yapılacak değişikliklerin ne zaman uygulanacağı henüz belli değil.

25.02.2024 10:12  Güncelleme: 10:13
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Google, Android telefonların ana ekranında yıllardır bulunan Arama widget'ında tasarım değişikliğine gitmeyi planlıyor. Ortaya çıkan yeni ekran görüntüleri, Google'ın widget için daha gelişmiş ve etkileşimli seçenekleri araştırdığını gösterdi.

Android Arama widget'ı değişiyor mu?

Arama widget'ı, mobil işletim sisteminin ilk günlerinden bu yana ana ekranların temel parçalarından biri oldu. Cihaz üreticilerinin, Google Play Store ile birlikte gelen telefonların ana ekranına bu widget'ı önceden yüklemeleri de zorunlu tutuluyor.

Google, Android Arama widget'ında tasarım değişikliği planlıyor

Ancak Google, arama kutusu işlevselliğini geliştirmek istiyor gibi duruyor. Google Opinion Rewards tarafından yakın zamanda yapılan anket, widget'ın yeni tasarımına yönelik konseptleri sundu. Bunlar arasında farklı arama modlarını etkinleştirmek için ek düğmeler, cihazda içerik aramayı doğrudan widget'a entegre etmek ve arama çubuğunda haber akışı gibi seçenekler yer alıyordu.

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Konsept çizimlerin en önemlisi ise widget'tan erişilebilen bir "yapay zeka araması" özelliği oldu. Bu, Google'ın aramayı yapay zeka ile entegre etme hedefinin bir parçası ve Android kullanıcılarının daha sofistike aramalar yapmasını sağlayabilir.

Yapay zekanın Arama widget'ına entegre edilmesi, Google Gemini'ın yeteneklerini dünya çapında geniş bir kitleye sunma fırsatı anlamına da geliyor.

Google, Android Arama widget'ında tasarım değişikliği planlıyor

Widget'ta bu tür değişikliklerin yapılıp yapılmayacağı veya ne zaman uygulanacağı belli değil. Android şimdilik alternatif arama motorlarını varsayılan hale getirmeye izin veriyor, bu nedenle widget uyumluluğu önemli bir soru işareti yaratıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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