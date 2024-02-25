Google, Android telefonların ana ekranında yıllardır bulunan Arama widget'ında tasarım değişikliğine gitmeyi planlıyor. Ortaya çıkan yeni ekran görüntüleri, Google'ın widget için daha gelişmiş ve etkileşimli seçenekleri araştırdığını gösterdi.
Android Arama widget'ı değişiyor mu?
Arama widget'ı, mobil işletim sisteminin ilk günlerinden bu yana ana ekranların temel parçalarından biri oldu. Cihaz üreticilerinin, Google Play Store ile birlikte gelen telefonların ana ekranına bu widget'ı önceden yüklemeleri de zorunlu tutuluyor.
Ancak Google, arama kutusu işlevselliğini geliştirmek istiyor gibi duruyor. Google Opinion Rewards tarafından yakın zamanda yapılan anket, widget'ın yeni tasarımına yönelik konseptleri sundu. Bunlar arasında farklı arama modlarını etkinleştirmek için ek düğmeler, cihazda içerik aramayı doğrudan widget'a entegre etmek ve arama çubuğunda haber akışı gibi seçenekler yer alıyordu.
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Konsept çizimlerin en önemlisi ise widget'tan erişilebilen bir "yapay zeka araması" özelliği oldu. Bu, Google'ın aramayı yapay zeka ile entegre etme hedefinin bir parçası ve Android kullanıcılarının daha sofistike aramalar yapmasını sağlayabilir.
Yapay zekanın Arama widget'ına entegre edilmesi, Google Gemini'ın yeteneklerini dünya çapında geniş bir kitleye sunma fırsatı anlamına da geliyor.
Widget'ta bu tür değişikliklerin yapılıp yapılmayacağı veya ne zaman uygulanacağı belli değil. Android şimdilik alternatif arama motorlarını varsayılan hale getirmeye izin veriyor, bu nedenle widget uyumluluğu önemli bir soru işareti yaratıyor.
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Son Dakika › Teknoloji › Google, Android Arama widget'ında tasarım değişikliği planlıyor - Son Dakika
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