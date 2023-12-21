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Google Chrome videoda ekran görüntüsü alma özelliği getiriyor! - Son Dakika
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Google Chrome videoda ekran görüntüsü alma özelliği getiriyor!

Google Chrome, yeni bir özellikle videolardan ekran görüntüsü alma imkanı sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ekstra bir eklenti veya karmaşık klavye kombinasyonlarına ihtiyaç duymadan kolayca ekran görüntüsü alabilecekler.

Google Chrome videoda ekran görüntüsü alma özelliği getiriyor!
21.12.2023 - 11:16,
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En az bir kere de olsa bir videodan ekran görüntüsü almak istemişsinizdir. Ancak bu iş pek kolay değil. Zira ya klavye kombinasyonunu tam yapmanız gerekiyor. ya da "ekran alıntısı" aracını tam da videonun önemli anındayken açmanız gerekiyor. Kısacası belirli bir konsantrasyon ve özen istiyor. Ancak merak etmeyin artık bu kadar zor değil. İşte Google Chrome'a gelen yeni videoda ekran görüntüsü alma özelliği ve detayları…

Google Chrome videoda ekran görüntüsü alma özelliği getiriyor!

Google yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Bu kapsamda muhtemelen kullanıcıların sıkça şikayet ettiği bir sorun da çözüme kavuştu. İzlediğiniz önemli bir videodan ekran görüntüsü almak artık zor bir işlem değil. Üstelik ekstra bir eklenti, program veya karışık klavye kombinasyonlarını kullanmanıza gerek kalmayacak.

Videodan ekran görüntüsü alabilmek için muhtemelen bundan önce çeşitli Chrome eklentileri kullanıyordunuz. Bu eklentilerin birçoğu ya zamanla kullanımdan kalkıyordu ya da kullanılamayacak kadar kötüydüler. Tabi bunun yanında bir de "ekran alıntısı aracı" gibi programları açarak videoyu tam o anda durdurmakla uğraşan bir kesim vardı ki orası daha zorlu.

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Konuyla ilgili olarak gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte bu sorunlar tarihe karışacak. Gelen bilgilere göre Google özellik için ilk kodları eklemeye başladı. Test aşamasında manuel olarak açılan özellikle birlikte "anlık kare yakalama" işlemi gerçekleştiriliyor. Özelliğin ismi ise şimdilik "Video çerçevesini kaydet" olarak veriliyor.

Henüz bu özelliğin de içinde bulunduğu yeni güncelleme yayınlanmadı. Bir sonraki kararlı Google Chrome sürümünde yer alması bekleniyor. Peki yeni güncelleme gelene kadar videodan ekran görüntüsü nasıl alınır?

Google Chrome Mağaza sekmesini açın.

Arama kutucuğuna "YouTube video ekran görüntüsü alma" yazın ve aratın.

Daha sonra karşınıza çıkan eklentiyi sağ üstte yer alan "Chrome'a ekle" butonuna basarak ekleyin.

Artık kolayca video ekran görüntüleri alabileceksiniz.

Peki siz yeni Chrome'un videodan ekran görüntüsü alma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete
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