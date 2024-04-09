Google'ın uzun bir süredir beklenen Cihazımı Bul (Find My Device) ağı için beklenen haber geldi. Şirket, yaptığı son açıklamayla iOS'un Bul ağı mantığıyla çalışan özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Peki Google Cihazımı Bul ağı nasıl çalışıyor? İşte ayrıntılar!
Google Cihazımı Bul ağı kullanıma sunuldu
Google'ın yeni özelliği Android'deki standart Cihazımı Bul işlevinin çok daha geliştirilmiş bir versiyonu ve tam olarak iOS'un Bul ağı mantığıyla çalışıyor. Bunu biraz daha açacak olursak Android kullanıcıları bundan böyle kaybettikleri eşyalarını diğer Android cihazlarının oluşturduğu bir Bluetooth ağı sayesinde bulabilecekler.
Yukarıda da belirtildiği gibi yeni Google Cihazımı Bul ağı için herhangi bir internet vs. gerekmeyecek. Bu iş için gerekli olan tek şey Bluetooth bağlantısı olacak. Burada kaybedilen telefon veya tablet, diğer Android cihazların Bluetooth menziline girmesi halinde çevrimdışı olsalar bile kolayca bulunabilecekler.
Google sızıntılara engel olamadı! Pixel 8a tasarımı ortaya çıktı
Burada kritik bir detayın daha olduğunu belirtelim. Zira bu özelliğin düzgün bir şekilde çalışması ve kayıp cihazların konum bilgisini tespit edebilmesi için Bluetooth'u tamamen kapatamayacaksınız. Tabii bu durum pil süreleri üzerinde olumsuz etki yaratacağı konusunda ciddi soru işaretlerine neden olsa da bu noktada bir çözüm yolunun bulunduğunu belirtelim.
Gelen son bilgilere göre yeni sürümde Bluetooth'u tamamen kapatmak yerine duraklatabileceksiniz. Bu sayede hem Cihazımı Bul hizmeti çalışmaya devam edecek hem de pil performansınız devasa bir oranda düşmeyecek.
Tabiri caizse milyarlarca Android cihazın birbirleriyle sessizce iletişim kurarak devasa bir konum izleme ağı oluşturacağı genişletilmiş Cihazımı Bul hizmeti şu an için ABD ve Kanada'da kullanıma sunuluyor. Bu yılın sonlarına gelecek Android 15 sürümüyle de tüm dünyaya yayılacak.
Son Dakika › Teknoloji › Google Cihazımı Bul özelliği iOS'a geldi - Son Dakika
Tayvan'da meydana gelen deprem sonrası RAM fiyatlarında artış yaşanabileceği iddiaları ortaya çıktı. Önde gelen bellek üreticilerinin fiyat açıklamalarını durdurması, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Bellek sektöründe zaten bir yükselme olan fiyatlar, deprem sonrası daha da artabilir.
Porsche Macan serisinin en son güncellemesi, Macan 4 ve Macan Turbo sürücü ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen ve Türkçe konuşabilen bir dizi teknolojik özellikleri duyurdu. Güncelleme, araç içindeki ekran teknolojileri, artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı (HUD), Türkçe sesli asistan ve Android Automotive OS gibi yenilikleri içeriyor. Bu özelliklerle Porsche Macan, sürüş deneyimi açısından olduğu kadar teknolojik yenilikler açısından da dikkat çekici bir seçenek haline geliyor.
Ekim 2023'te Qualcomm, ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i duyurdu. Microsoft, ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayandığını ve Apple'ın M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunduğunu iddia etti.
Nubia, katlanabilir telefon pazarına uygun fiyatlı bir seçenek olan Nubia Flip'i tanıttı. İki ekranlı tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Nubia Flip, orta-üst segmente hitap ediyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8GB/12GB RAM, 256GB/512GB depolama, 50MP ana kamera, 16MP ön kamera ve 4310mAh pil gibi özelliklere sahip olan telefon, 415-511 Dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.
TSMC, Amerika pazarındaki girişimlerini artırmak için CHIPS and Science Act teşvik programı kapsamında 6,6 milyar dolarlık hibe alacak. Ayrıca 5 milyar dolarlık uzun vadeli bir kredi de alınacak. TSMC'nin Amerika'da 3 yeni üretim tesisi açması bekleniyor. Bu hamleyle TSMC'nin dünyadaki en büyük çip üreticisi olma unvanını koruması hedefleniyor.
Son sızıntılara göre, BMW mühendisleri Tesla Cybertruck modelinden esinlenmeye çalışıyor olabilir. BMW'nin gelecekte piyasaya süreceği modeller için Cybertruck'tan ilham aldığı düşünülüyor. Bu hamlenin, şirketin planladığı bir pick-up modelinden kaynaklandığı düşünülüyor. Tamamen elektrikli olup olmayacağı henüz bilinmeyen bu aracın, sektörde büyük bir ses getirmesi bekleniyor.
TCG KINALIADA, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet Projesi'nin son gemisi olarak Japonya'ya özel bir görev için yola çıktı. Bu görev, 134 yıl önce II. Abdülhamid'in Japonya ile olan dostluğu pekiştirmek için gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni'nin yarım bıraktığı görevi tamamlamak olarak belirlendi. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya teslim ettiği emanetlerin anısına Japonya'da bir anıt ve Türk Müzesi bulunmaktadır.
Realme tarafından üretilen yeni P1 serisi, lansman öncesi ortaya çıktı. Realme P1 ve P1 Pro'nun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar paylaşıldı.
Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi G Pro X 60, yüzde 60 oyuncu klavyesi pazarına giriş yapıyor. Klavye, Lightspeed özelliği ve üç farklı bağlantı seçeneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, geniş alanlar sağlayarak kontrolü kolaylaştırıyor ve tuşları özelleştirme imkanı sunuyor. Ancak, mekanik klavye sevenler için uygun değil. Klavye, 179 dolardan satışa sunuluyor ve Türkiye pazarında da yakında satışa çıkacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?