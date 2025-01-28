Google Haritalar'da şaşırtan detay! 'Yardım' yazıları büyük ses getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Google Haritalar'da şaşırtan detay! 'Yardım' yazıları büyük ses getirdi

Geniş Video İzle

Google Haritalar'da fark edilen detay görenleri hayrete düşürdü. Los Angeles'ta uluslararası komploya yol açan 'YARDIM' işaretlerinin insan kaçakçılığı ile bağlantılı olabileceği öne sürülürken yerel halk işaretlerin anlamlarına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

28.01.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde Google Earth kullanıcılarının Kaliforniya'da Union Pacific Demiryolu yakınında fark ettiği detaylar sosyal medyada gündem oldu. Bir nakliye sahasının yanında yer alan depo ya da atık tesisi arsası olduğu tahmin edilen yerin üzerine çeşitli malzemeler kullanılarak 'HELP' kelimesinin yazıldığı tespit edildi.

"UMARIM YETKİLİLER FARK ETMİŞTİR"

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum üzerine birilerinin halkı ya da kolluk kuvvetlerini bölgedeki insan kaçakçılığı operasyonuna karşı uyarmaya çalışıyor olabileceği ortaya atıldı.

"Bu, birisinin ya da bir grubun insan ticareti yaptığı ve SOS vermek için ellerindeki malzemeleri kullandıkları izlenimini veriyor. Umarım rastgele bir kişi fark ettiyse, yetkililer de fark etmiştir."

Google Haritalar'da şaşırtan detay! 'Yardım' yazıları büyük ses getirdi
Google Haritalar görüntüleri

KOORDİNATLARA HERKES ERİŞEBİLİYOR!

Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından koordinat bilgileri verilen bölge Los Angeles Belediye Binası'nın yaklaşık bir mil doğusunda bulunan arsa aynı zamanda Los Angeles Nehri, North Mission Road ve E Cesar E Chavez Avenue arasında bulunuyor. 34°03'18'N 118°13'30'W. koordinatlarına sahip bölgede İspanyolca 'TRAFFICO' (trafik) ve 'TERRORISMO' (terörizm) kelimelerinin yanı sıra 'LAPD', 'FEDERAL' ve 'FBI' kelimeleri de yer alıyor.

Üç hafta boyunca bölgeyi kasıp kavuran ve tahmini 250 milyar dolarlık zarara yol açan yangınların ardından kısa süre içerisinde hızla yayılan görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

Google Haritalar'da şaşırtan detay! 'Yardım' yazıları büyük ses getirdi
Google Haritalar görüntüleri
Google Haritalar\'da şaşırtan detay! \'Yardım\' yazıları büyük ses getirdi

Los Angeles, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Google, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Haritalar'da şaşırtan detay! 'Yardım' yazıları büyük ses getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mesko Aljovic:
    oh iyi oldu diye yazan,insanlıktan çıkmış vahşi barbar müminler... e hadi yazın bi şeyler.. 6 27 Yanıtla
  • Osman null:
    mesko iblisi çok harika bir görüntü çok mu üzüldün 2 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:36:24. #1.12#
SON DAKİKA: Google Haritalar'da şaşırtan detay! 'Yardım' yazıları büyük ses getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.