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Google Haritalar, iOS Canlı Etkinlikler için güncelleme yayınlayacak - Son Dakika
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Google Haritalar, iOS Canlı Etkinlikler için güncelleme yayınlayacak

Google Haritalar'ın uzun süredir beklenen iOS Canlı Etkinlikler için kullanılacak özelliği yakında karşımıza çıkacak. Yeni güncelleme ile anlık trafik durumu, canlı yol tarifi, gerçek zamanlı tahmini varış süresi gibi özelliklere telefonun ekranını açmadan erişilebilecek. Bu özellik şu an sadece belli iPhone modellerinde kullanılabilecek, ancak ilerleyen dönemde diğer iPhone modellerine ve Android'e de gelebilir.

Google Haritalar, iOS Canlı Etkinlikler için güncelleme yayınlayacak
12.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:35
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Google Haritalar'ın uzun süredir beklenen iOS Canlı Etkinlikler için kullanılacak özelliği yakında karşımıza çıkacak. Aslında daha önce özelliğin 2023 sonunda yayınlanacağı ortaya çıktı. Ancak Google, Haritalar uygulaması için bilinmeyen bir nedenle bu güncellemeyi erteledi. Yeni ortaya çıkan bazı detaylar ise özelliğin hala denendiğini kanıtlar nitelikte.

Google Haritalar, iPhone için Dinamik Ada ve Canlı Etkinlikler özelliğini kullanacak

Ortaya çıkan detaylara göre Google Haritalar'ın son iOS sürümünde bu yeni güncellemeyi denemeye devam ediyor. Dinamik Ada ve iOS Canlı Etkinlikler özelliğine özel olan güncelleme geçen sene Şubat ayında ortaya çıktı.

Google Haritalar'ın iOS Canlı Etkinlikler için duyurduğu güncellemeyi sadece iPhone 14 Pro, Pro Max ve iPhone 15 serisinde karşımıza çıkacak. Bunun temel sebebi ise özelliğin Dinamik Ada'ya özel olması. Buna göre Dinamik Ada'sı olan iPhone kullanıcıları güncelleme sonrası canlı yol tarifi de alacak. Bunun için ise telefonun ekranını açmak zorunda kalmayacaksınız. Yeni Google Haritalar özelliği ile hem dinamik ada da hem de kilit ekranında karşımıza çıkak.

Google Haritalar, iOS Canlı Etkinlikler için güncelleme yayınlayacak

Bu güncelleme sayesinde anlık trafik durumu, canlı yol tarifi, gerçek zamanlı tahmini varış süresi, toplu taşıma, bisiklet yolu gibi alternatifler karşımıza çıkacak. Tüm bunların telefonun ekranını açmadan ulaşmak ise oldukça önemli.

Google'dan şaşırtan hamle! Yeni güncelleme, önemli özellikleri kaldırıyor

Android telefonlarda ise Dinamik Ada özelliği olmadığı için bu özellik şu an için sadece belli iPhone modellerinde karşımıza çıkacak. Ancak özelliğe bakılırsa bu bildirimler kilit ekranında da karşımıza çıkıyor. Bu anlamda yeni Google Haritalar güncellemesinin biraz daha şekil değiştirerek Android ve diğer iPhone modellerine de gelme ihtimali var.

Bu özelliğin iPhone 16 modellerinde de kullanılması beklentiler arasında. Ancak özelliğin tam olarak hangi tarihte karşımıza çıkacağı henüz belli değil. Peki ama Google, Android'de olmayan bir özelliği neden iPhone modelleri için sunuyor? Google, haritalar uygulaması için Apple ile büyük bir yarışta. İki firmada haritalar uygulamasını daha işlevsel hale getirmeye çalışıyor. Uzun süre iPhone için kullanılan en iyi haritalar uygulaması olan Google Haritalar ise bu koltuğu kaybetmemenin peşinde.

Kaynak: Shiftdelete
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