Google Meet\'e yapay zeka destekli not alma ve gerçek zamanlı çeviri özellikleri geliyor

Activision, 27 binden fazla Call of Duty oyuncusunu, hile sebebiyle banladı

Activision, geliştirilmiş hile tespit sistemleri ve güvenlik güncellemeleri sayesinde kötü niyetli oyuncuları tespit etme konusunda ilerleme kaydettiğini belirtti. Bu doğrultuda hile yapan on binlerce Call of Duty oyuncusu ban yedi. Activision, geçtiğimiz hafta sonunda 27 binden fazla Call of Duty hesabını banladığını duyurdu. Bu ban dalgası, Modern Warfare 3 ve Warzone Sezon 3'ün piyasaya sürülmesinden ve 4-8 Nisan tarihleri arasında ücretsiz sürümünün yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşti. Call of Duty üzerinde çalışan 'TeamRICOCHET' adlı ekibin bir dizi güncellenmiş hile tespit sistemi kullanarak 27.000'den fazla hesabı belirleyip banladığı açıklandı. Şirket, bu başarıyı daha fazla güvenlik güncellemesiyle pekiştirmeye devam edeceklerini ve gelecekte benzer yasak dalgalarının olacağını belirtti.