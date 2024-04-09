Google Meet\'e yapay zeka destekli not alma ve gerçek zamanlı çeviri özellikleri geliyor

Teknoloji

Dünyanın Teams ile birlikte en çok kullanılan iki toplantı uygulamasından biri olan Google Meet, yapay zeka destekli gıcır gıcır özellikler alacak. Şirket, uygulamaya ek bir ücret karşılığında sunulacak çok kullanışlı iki özelliği sunmaya hazırlanıyor.

Google Meet 'e yapay zeka destekli not alma ve gerçek zamanlı çeviri geliyor

Google Meet'e gelecek bu özellikler, Google Workspace'e ek bir ücret karşılığında sunulacak ve kullanıcılara toplantılarda not alma ve gerçek zamanlı çeviri imkanı sağlayacak.

Google Meet'e eklenen "Benim için Not Al" özelliği, toplantı katılımcılarının konuşmalarını otomatik olarak transkript ederek not alma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Bu özellik, toplantılar sırasında önemli bilgilerin kaydedilmesini kolaylaştırarak katılımcıların daha etkin bir şekilde odaklanmasına olanak tanıyacak.

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Ayrıca Google Meet'e eklenecek olan "Benim için Çevir" özelliği ise çok dilli toplantılarda dil engellerini aşmayı hedefliyor. Bu özellik sayesinde Google Meet kullanıcıları farklı dillerde konuşulanları otomatik olarak algılayıp çevirebilecekler.

Google'ın bu yeni özellikleri, başlangıçta kurumsal kullanıcılara yönelik olacak olsa da ilerleyen zamanlarda tüketici düzeyindeki Google ürünlerine de yayılması bekleniyor.

Eğitim ve araştırma kurumları gibi kuruluşlar, bu yeni özelliklerin getirdiği kolaylıklardan faydalanarak daha etkili bir şekilde iletişim kurabilir ve projeler üzerinde işbirliği yapabilirler. Örneğin, Pepperdine Üniversitesi gibi kurumlar, Google Meet'in altyazı özelliğini kullanarak eşitlik ve erişilebilirlik konularında önemli adımlar atabilirler.

Google Meet'e gelecek bu yapay zeka özelliklerini kullanmak için aylık 10 dolar gibi bir ücret ödenmesi gerekecek. O da bu yazının yazıldığı tarih itibariyle güncel kur ile 322,42 TL'ye tekabül ediyor. Google'ın bu özellik için yerel fiyatlandırma yapıp yapmayacağına dair bir açıklama şu an için yok.

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Google Meet'te şu anda hali hazırda ücretsiz bir şekilde altyazı ve çeviri uygulaması bulunuyor ancak hareketli görsellerde görebileceğiniz gibi o özellik, bunun gibi Gemini destekli değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.