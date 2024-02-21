Google Mesajlar, eğlenceli kamera efektleriyle güncellenecek

Google Mesajlar, sürekli olarak yeni özellikler sunuyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor; dolayısıyla, daha fazla yükseltme yolda. Hem de bu kez alacağı özellik, diğer güncelemelerden farklı olacak. İşte ayrıntılar…
Google Mesajlar eğlenceli kamera efektlerine sahip olacak
Güvenilir sızıntı kaynakları, son Google Mesajlar beta sürümünde bir dizi yeni özellik keşfetti. Kanıtlara dayanarak, mesajlaşma uygulaması için bazı eğlenceli kamera efektleri ve önizleme taslaklarını kaldırma seçeneği alabileceğimize dair işaretler var.
Google Mesajlar'ın kendi kamera etkinliği, telefonunuzun kamera uygulamasına dayanmayan uygulama içi bir kamera işlevine sahip. Şimdi Google'ın, mesajlaşma uygulaması için bazı şık kamera efektleri üzerinde çalıştığı ve bunları muhtemelen bir butonla açıp kapatabileceğiniz görünüyor.
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Bu özellik kamuya açık hale geldiğinde, fotoğraflarınızı kamerayla arayüze ekstra bir eğlence katmak için filtreler ve harika efektlerle süsleyebileceksiniz. Ek olarak, Google Mesajlar, ana sohbet ekranından taslak mesajların önizlemesini kaldırabilir.
Bu yenilik, uygulamanın ana ekranını daha temiz gösterebilir, fakat aynı zamanda kullanışlı bir özelliği gizleyebilir. Android Authority'e göre bu, Google'ın iç hata ayıklama için kullandığı bir yenilik olabilir. Bir sonraki Mesajlar güncellemesinde, Google, arama simgesine dokunduğunuzda en üstteki kişilerinizi göstermeyi bırakabilir.
Kişiler kısmı kaldırılabilir
Genellikle, "Kişiler" kısmı sohbet ettiğiniz yakın kişileri gösteriyor. Ancak sızıntının kaynağına göre, potansiyel bir değişiklik bu üst kişi listesinin tamamen ortadan kalkmasını sağlayabilir. Geçen yıl sonunda Google, uygulamada yeni bir sohbet başlattığınızda en üstteki kişileri göstermeyi kaldırmıştı.
Şimdi, arama devinin bir adım daha ileri gidebileceği ve en üst kişiler bölümünü tamamen gizleyebileceği görünüyor. Eğer o kanıt gerçek bir özelliğe dönüşürse, mesaj alıcılarını bulmak gelecekte biraz daha zaman alabilir. Muhtemelen, kişi listemizi arayıp kaydırmak zorunda kalacağız.
Üst kişiler bölümünün kaldırılması, mantıksız olabilir, ancak bu değişikliklerden hangilerini Google'ın gelecekte kalıcı olarak saklayacağı belirsiz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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