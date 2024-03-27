Google, yapay zeka botu Gemini'ı kendi ürün ve hizmetlerine entegre etmeye başladı. Bir süre önce Dokümanlar ve Gmail için yazım yardımcısı olarak sunulan Gemini sohbet botu, şimdi de Google Mesajlar uygulamasında test ediliyor.
Google Mesajlar, Gemini desteğine kavuşuyor
Geçtiğimiz aylarda duyurulan Gemini, artık daha fazla kullanıcıya sunuluyor. Google, bazı Pixel ve Samsung Galaxy modellerinde Gemini'ı test ediyor. RCS'yi etkinleştiren kullanıcılar, Google Mesajlar'da Gemini desteğine kavuştu.
Google Mesajlar'daki eylem düğmesine dokunduğunuzda, Gemini ile sohbet edebileceğiniz yeni bir seçenek olacak. Arayüzü standart mesajlaşmaya benzer, ancak sesli notlara yer vermiyor. Kullanıcılar Gemini'a soru sorabilir ve metin tabanlı yanıtlar alabilir.
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Google ayrıca çeşitli uzantılar aracılığıyla internette arama yapma ve web sayfalarını, haritaları, seyahat ayrıntılarını ve YouTube videolarını paylaşma olanağını da sunuyor.
Ancak Gemini'ın kullanıma sunulması henüz test aşamasında ve şimdilik Google Mesajlar beta kullanıcılarıyla sınırlı. Google sözcüsü, yapay zeka asistanının kullanılabilirliğini zaman içinde daha fazla Android cihazla genişletmek istediğini söyledi.
Öte yandan Google, en güçlü yapay zekasını erişime açtı. Gemini 1.5 Pro, doğal dil işleme alanında büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Model, önceki sürümlerden çok daha büyük olan 1 milyon jetona kadar işlem yapabiliyor.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Mesajlar için Gemini desteği nasıl olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Google Mesajlar, yapay zeka botu Gemini ile entegre ediliyor - Son Dakika
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