Google Pixel Fold 2, Daha Büyük Bir Ekran ile Tanıtılacak - Son Dakika
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Teknoloji

Google Pixel Fold 2, Daha Büyük Bir Ekran ile Tanıtılacak

Google Pixel Fold 2, Daha Büyük Bir Ekran ile Tanıtılacak

Google, Pixel Fold 2 adlı katlanabilir telefonunu daha büyük bir ekran ile tanıtacak. İkinci katlanabilir telefonun ekranı 6.4 inç dış ve 7.9 inç iç ekranıyla daha büyük bir tasarıma sahip olacak. Cihazın arka tarafında ise üçlü kamera ve yeni bir sensör yer alacak. Google Pixel Fold 2'nin özellikleri hakkında henüz detaylar açıklanmasa da, Tensor G4 işlemci, 16GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama özellikleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

22.02.2024 12:15
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Katlanabilir telefon sektörü her yıl daha da gelişiyor. Büyük teknoloji şirketleri de bu pazardan pay almaya çalışıyor. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında gerçekleşen Google I/O etkinliğinde, Google şirketin ilk katlanabilir telefonu olan Pixel Fold'u amiral gemisi özellikleri ile tanıtmıştı. Ortaya çıkan son iddialara göre şirket bu seneki etkinlikte de Google Pixel Fold 2 cihazını daha büyük bir ekran ile tanıtacak. İşte Google Pixel Fold 2 ekranı hakkında detaylar…

Google Pixel Fold 2 7.9-inçlik bir iç ekran ile gelecek

Şubat ayının başlarında Google'ın beklenen katlanabilir telefonunu gösteren bazı resimler ortaya çıkmıştı. Şimdiki raporlar ise şirketin ikinci katlanabilir telefonunun ekranı hakkında detayları ortaya çıkarıyor. Paylaşılan görsellere göre Pixel Fold 2 6.4-inçlik dış ve 7.9-inçlik iç ekranı ile ilk cihaza göre daha büyük bir tasarıma sahip olacak.

Google Pixel Fold 2, Daha Büyük Bir Ekran ile Tanıtılacak

Ortaya çıkan sızıntılara baktığımız zaman, yeni katlanabilir Pixel cihazın özellikle arka tarafta büyük değişiklikler ile geleceğini öngörebiliyoruz. Cihazın arka tarafında önceki seride gördüğümüz orta bölgedeki alışık olduğumuz Pixel kamerasının yerine sol üst tarafa taşınmış olan dikdörtgen bir tasarıma sahip üçlü kamera görüyoruz.

Google Pixel ailesi beklenen özelliğe kavuşuyor

Pixel Fold 2'nin iç ekranının sağ üst tarafında ise bizi yeni bir sensör ile gelecek olan ekran altı kamera karşılıyor. Ayrıca, raporlara göre Fold 2 ilk versiyona göre daha ince ve keskin hatlara sahip olacakken, daha uzun bir de gövde ile tanıtılacak. Ölçülere gelecek olursak, cihazın 155.2 x 77.1 x 10.54 mm bir kasaya sahip olması bekleniyor.

Google Pixel Fold 2, Daha Büyük Bir Ekran ile Tanıtılacak

Şu anlık özellikleri hakkında herhangi bir detay olmamasına rağmen, Google Pixel Fold 2'nin Google'ın tanıtması beklenen Tensor G4 işlemci ile piyasa sürülmesini bekliyoruz. Ek olarak, katlanabilir telefon 16GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama ile ortaya çıktı. Google tarafından bir tanıtım tarihi verilmese de yeni Fold telefonun önceden de olduğu gibi I/O 2024 etkinliğinde tanıtılması ve Pixel 9 serisi ile birlikte piyasaya sunulması çok yüksek ihtimal.

Peki ya siz Pixel Fold 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihazın yeni tasarımını beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Google Pixel Fold 2, Daha Büyük Bir Ekran ile Tanıtılacak - Son Dakika

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