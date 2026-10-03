KVKK Başkanı Bilir: Google, kaldırılmak istenen bilgiye 30 gün içinde yanıt vermek zorunda

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, " Google, Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içerisinde size bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde bilgi vermek zorunda." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Festivalde açıklamalarda bulunan KVKK Başkanı Bilir; dijital mecralar, internet ve arama motorlarında önceden yayınlanmış, hukuka uygun ve doğru bilgilerin ortadan kaldırılmasının ve görünür olmamasının kişinin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

"ARAMA MOTORLARI UNUTMUYOR"

Teknolojinin gelişmesiyle hatırlanmanın bir kural haline geldiğini ifade eden Bilir, şöyle konuştu:

"Biz unutsak dahi arama motorları, özellikle Google unutmuyor. Bu, geçmişteki bizimle ilgili yayınlanan bilgiler sürekli karşımıza çıkmakta ve insanlar bundan rahatsız olmakta. Daha somut söylemek gerekirse Google'da kişinin adıyla ve soyadıyla bir arama yaptığınız zaman kişinin 15-20, hatta 40 yıl öncesi bilgileri yer almakta ve kişiler bu haberlerin sürekli görünür olmasından da rahatsızlık duymakta. Bunun arama motorları üzerinden ad ve soyadla görünür olmamasını istemektedirler ve indeksten çıkarılmasını istemektedirler. Google, Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içerisinde size bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde bilgi vermek zorunda. Daha sonra Google'ın cevabı üzerine, eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirmekte."

"TEKNOLOJİ VE MAHREMİYET KARŞIT KAVRAMLAR DEĞİL"

Yapay zekanın gün geçtikçe yaygınlaştığını aktaran Bilir, insanların hayatının da bundan etkilendiğini dile getirdi. Kurumlarının sürekli yapay zeka hakkında bilgilendirmeler yaptığını vurgulayan Bilir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka çoğu bilgiyi, veriyi elde ederek bir sonuca ulaşıyor. Biz yapay zeka ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında insanlardaki mahremiyet bilinci de ihtiyacı da gelişmektedir. Yani çok net olarak şunu söylemek isterim. Teknoloji ve mahremiyet karşıt kavramlar değildir. Hem teknoloji olmalı hem de mahremiyet olmalıdır. Yapay zekaya insan odaklı yaklaşmalıyız. Yapay zeka şeffaf olmalı ve gerektiği zaman da kişiler kendileriyle ilgili kontrol kendilerinde olmalıdır. Çünkü yapay zeka sonuçta kişisel verileri de işlemekte. Dolayısıyla bu verilerin gelişigüzel, keyfi olarak kullanılması değil, hesap verilebilir şekilde kullanılması ve yapay zekanın da insanın yerine geçen değil, insanla birlikte, insana hizmet eden bir anlayışla yaklaşılması lazım."