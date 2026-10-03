KVKK Başkanı Bilir: Google, kaldırılmak istenen bilgiye 30 gün içinde yanıt vermek zorunda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KVKK Başkanı Bilir: Google, kaldırılmak istenen bilgiye 30 gün içinde yanıt vermek zorunda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KVKK Başkanı Bilir: Google, kaldırılmak istenen bilgiye 30 gün içinde yanıt vermek zorunda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arama motorlarında adla yapılan aramalarda yıllar önceki bilgilerin çıkmasından rahatsız olanlar için Google, Türkiye'ye özel bir başvuru alanı açtı. KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, bu alana girilen kaldırma taleplerine şirketin 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermesi gerektiğini, ret halinde kuruma başvurulabileceğini anlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, " Google, Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içerisinde size bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde bilgi vermek zorunda." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Festivalde açıklamalarda bulunan KVKK Başkanı Bilir; dijital mecralar, internet ve arama motorlarında önceden yayınlanmış, hukuka uygun ve doğru bilgilerin ortadan kaldırılmasının ve görünür olmamasının kişinin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

"ARAMA MOTORLARI UNUTMUYOR"

Teknolojinin gelişmesiyle hatırlanmanın bir kural haline geldiğini ifade eden Bilir, şöyle konuştu:

"Biz unutsak dahi arama motorları, özellikle Google unutmuyor. Bu, geçmişteki bizimle ilgili yayınlanan bilgiler sürekli karşımıza çıkmakta ve insanlar bundan rahatsız olmakta. Daha somut söylemek gerekirse Google'da kişinin adıyla ve soyadıyla bir arama yaptığınız zaman kişinin 15-20, hatta 40 yıl öncesi bilgileri yer almakta ve kişiler bu haberlerin sürekli görünür olmasından da rahatsızlık duymakta. Bunun arama motorları üzerinden ad ve soyadla görünür olmamasını istemektedirler ve indeksten çıkarılmasını istemektedirler. Google, Türkiye özelinde bir kutucuk açtı. Kaldırılmasını istediğiniz bilgiyi giriyorsunuz ve 30 gün içerisinde size bu bilgi kaldırılabilir veya kaldırılamaz şeklinde bilgi vermek zorunda. Daha sonra Google'ın cevabı üzerine, eğer cevap olumsuz ise kuruma başvuru yapılmakta ve kurul değerlendirmekte."

KVKK Başkanı Bilir: Google, kaldırılmak istenen bilgiye 30 gün içinde yanıt vermek zorunda

"TEKNOLOJİ VE MAHREMİYET KARŞIT KAVRAMLAR DEĞİL"

Yapay zekanın gün geçtikçe yaygınlaştığını aktaran Bilir, insanların hayatının da bundan etkilendiğini dile getirdi. Kurumlarının sürekli yapay zeka hakkında bilgilendirmeler yaptığını vurgulayan Bilir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka çoğu bilgiyi, veriyi elde ederek bir sonuca ulaşıyor. Biz yapay zeka ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında insanlardaki mahremiyet bilinci de ihtiyacı da gelişmektedir. Yani çok net olarak şunu söylemek isterim. Teknoloji ve mahremiyet karşıt kavramlar değildir. Hem teknoloji olmalı hem de mahremiyet olmalıdır. Yapay zekaya insan odaklı yaklaşmalıyız. Yapay zeka şeffaf olmalı ve gerektiği zaman da kişiler kendileriyle ilgili kontrol kendilerinde olmalıdır. Çünkü yapay zeka sonuçta kişisel verileri de işlemekte. Dolayısıyla bu verilerin gelişigüzel, keyfi olarak kullanılması değil, hesap verilebilir şekilde kullanılması ve yapay zekanın da insanın yerine geçen değil, insanla birlikte, insana hizmet eden bir anlayışla yaklaşılması lazım."

Kaynak: AA
Faruk BilirTeknolojiGüvenlikTürkiyeGüncelGoogleKVKKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey’in sözleri fikrini değiştirmiş Mansur Yavaş istifa kararını nasıl verdiğini açıkladı: Önce vazgeçmiş, Müslim Bey'in sözleri fikrini değiştirmiş
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler
Montella’ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu
15:10
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu’na patladı: Lan seni...
Türk taraftar Kerem Aktürkoğlu'na patladı: Lan seni...
14:46
Mansur Yavaş’a açıkça soruldu: AK Parti’ye geçecek misiniz
Mansur Yavaş'a açıkça soruldu: AK Parti'ye geçecek misiniz?
14:19
Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe üyeliğinden ihracı için süreç resmen başlatıldı
14:18
TFF’de düğüm çözüldü İşte hakemleri atayacak isimler
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 15:14:50. #.0.3#
SON DAKİKA: KVKK Başkanı Bilir: Google, kaldırılmak istenen bilgiye 30 gün içinde yanıt vermek zorunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei