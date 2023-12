Google\'un 25. yaşını kutlayan görsel arama oyunu: Most Searched Playground

Google, 25. yaşını özel bir görsel arama oyunu ile kutluyor. "Most Searched Playground" adını taşıyan bu oyun, son 25 yılın en çok aranan 25 kişi, yer ve anına odaklanıyor. Bu eğlenceli oyun, sadece kullanıcılarına interaktif bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda içerisinde birçok küçük sürpriz ve nostaljik öge de barındırıyor. İşte Google Most Searched Playground hakkında her şey…

Google tarafından geliştirilen görsel arama oyunu: Most Searched Playground!

Google tarafından tanıtılan Most Searched Playground, aslında bir görsel arama oyunu. Oyunda son 25 yılın en çok aranan 25 kişi, yer ve anına yer verildi. Oyun içerisinde Google geçmişinden birçok gizli öge de bulunuyor. 1700'den fazla doodle tasarımının bir araya geldiği oyun aynı zamanda Google'ın zengin tarihine saygı niteliğinde.

Bu nedenle Google'daki en popüler arama sonuçlarına referanslar içerecek şekilde hazırlandı. Bunun yanında oyun içerisinde küçük sürprizler de bulunuyor. Bu detayları gözden kaçırmamak için biraz yaratıcı düşünmeli ve yakından bakmalısınız.

Google, ChatGPT-4 rakibi Gemini'nin gelişmiş ve ücretli versiyonunu duyurdu!

Google ekibi, oyunun tasarlanmasında farklı hayran gruplarına ve topluluklara da yer verdi. Bununla ilgili Google Blog'da paylaşılan duyuruda konu ekip: "Anime severler, birden çok dil konuşabilenler, gamer'lar ve Swiftie'ler oyunu hayata geçirmek için bir araya gelerek her trendin hakkını almasını sağladı." şeklinde açıklama yaptı.

Google kullanıcı deneyimi ve mühendislik ekipleri oyun içinde bulunacak her görsel için birer ipucu ekledi. Ayrıca oyunu görsel bir katman üzerinde ses yönlendirmeleriyle hazırladı. Bu sayede görme kusuru olan veya görme engelli kişiler de oyunu oynayabilecek.

Tüm bu ekibin çalışmasının sonucu olarak ortaya eğlenceli ve ilgi çekici bir ara ve bul oyunu çıktı. Google'ın 25 yılını kutlayan bu özel oyun, kullanıcılara hem nostaljik bir yolculuk hem de Google'ın zengin arama geçmişiyle bağlantı kurma fırsatı sunuyor.