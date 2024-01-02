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Google ve iPhone Yeni Reklam Filmiyle Dostluğunu Gösteriyor - Son Dakika
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Google ve iPhone Yeni Reklam Filmiyle Dostluğunu Gösteriyor

Google, Pixel ve iPhone arasındaki dostluğu gösteren yeni bir reklam filmi yayınladı. İki telefonun yılbaşı partisinden sonra sabah sohbeti konu alınıyor. Google Pixel enerjikken, iPhone yorgun bir şekilde kendini masaya atıyor. Reklam, dostane bir şekilde dalga geçmeyi amaçlıyor.

Google ve iPhone Yeni Reklam Filmiyle Dostluğunu Gösteriyor
02.01.2024 - 20:38,
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Google, iPhone ve Pixel cihazları arasındaki dostluğu göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda iki dostu yan yana getirdi ve yeni bir reklam filmi yayınladı. Google Pixel ve iPhone oldukça hareketli geçen bir yılbaşı partisine katılıyor. Ardından parti bitiyor ve sabah aralarında bir sohbet geçiyor. Bu sohbete göre iPhone oldukça yorgun. İşte karşınızda Google'ın "#BestPhonesForever" reklamı ve detayları…

iPhone partinin yorgunluğunu atamıyor! İşte Google'ın yeni reklamı

Google "#BestPhonesForever" etiketiyle yeni bir reklam yayınladı. "Best friends forever" etiketinden esinlenilen bu reklam yılbaşı sabahı başlıyor. Gece boyu yeni yıl heyecanıyla partileyen iPhone ve Pixel sabah kalktıklarında sohbet etmeye başlıyor. Google burada açık bir dille iPhone'a yüklenmiyor ancak dostane bir şekilde dalga geçiyor diyebiliriz.

Sabah uyanan iki telefon sohbet etmeye başlıyor. Burada önemli bir detay var. Google Pixel sabah tüm yorgunluğunu atmış bir şekilde dimdik ayakta. Ancak iPhone baygın bir şekilde kendini masaya atmış durumda. Yerde yatan iPhone "Uuuuggghhhh" diyor ve Pixel'in "Zor bir gece mi oldu, iPhone?" diye sormasını sağlıyor.

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iPhone ise bu soruya "gece boyu tonla insanın geldiğini ve birçok grup fotoğrafı çekildiğini" belirterek cevap veriyor. Yani burada gece zorlu bir yılbaşı partisi vardı ve telefonlardan birçok işlem gerçekleştirildiğini anlıyoruz.

Google ve iPhone Yeni Reklam Filmiyle Dostluğunu Gösteriyor

iPhone sözlerine "birçok fotoğraf çekmek zorunda kaldım çünkü sürekli birileri gözlerini kırptı" cevabıyla devam ediyor. Ardından Pixel'in de aynı sorunu yaşadığını belirterek "ancak benim sizin gibi kareleri birleştirme özelliğim yok bu sebeple birçok fotoğraf çekmek zorunda kalıyorum" cevabını veriyor.

Sohbetin devamında Pixel "görüntüleri bana yollasaydın ben hallederdim" cevabını veriyor. iPhone şaşkınlıkla "Görüntüler hiç çekilmemiş olsaydı bile yapabilir miydin?" sorusunu yöneltiyor. Pixel'de bu soruya "evet" yanıtını veriyor. Şaşkına dönen iPhone kafasını masaya çarpıyor ve ardından "sanırım iCloud'umu yenileyeceğim" diyerek uzaklaşıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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