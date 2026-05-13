GSR-26 Sempozyumu'nda Dijital Sınırlar Konuşuluyor

13.05.2026 20:38
BTK Başkanı Karagözoğlu, 100 ülkeden bini aşkın temsilciyle GSR-26'nın önemini vurguladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu'na ilişkin "Dijital Sınırları Keşfetmek temasıyla birçok önemli oturuma sahne olacak bu etkinlikte, yaklaşık 100 ülkeden, yerli ve yabancı bini aşkın temsilciyi ağırlıyoruz" dedi.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu (GSR-26) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi. BTK ev sahipliğinde düzenlenen program sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan GSR-26 Başkanı-BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "2000 yılından beri düzenlenen ve ITU üyesi ülkelerin düzenleyici kurumları, politika yapıcıları ve sektör paydaşlarını bir araya getiren bu önemli etkinliğe, ülkemizin elektronik haberleşme alanındaki düzenleyici kurumu olarak, kendi yerleşkemizde ev sahipliği yapıyor olmak bizim için ayrı bir gurur vesilesi" dedi.

"Yaklaşık 100 ülkeden, yerli ve yabancı bini aşkın temsilciyi ağırlıyoruz"

GSR-26'ın önemli çıktısı olarak kabul edilen 'En İyi Uygulama Örnekleri Rehberi' dokümanının Türkiye'nin dijital dönüşüme yönelik düzenleyici vizyonu ile paralellik gösterdiğini vurgulayan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Dijital Sınırları Keşfetmek temasıyla birçok önemli oturuma sahne olacak bu etkinlikte, yaklaşık 100 ülkeden, yerli ve yabancı bini aşkın temsilciyi ağırlıyoruz. Bu üst seviyeli toplantının ve GSR-26'nın en önemli çıktısı olarak kabul edilen 'GSR-26 En İyi Uygulama Örnekleri Rehberi' dokümanını kabul ettik. Bu yılki rehber doküman, düzenleyici kurumların neyi hedeflemesi gerektiğine odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda hızla değişen dijital ortama gerçekçi bir şekilde nasıl yanıt verebileceklerine de değiniyor. Kapsayıcılığı, dayanıklılığı ve kamu yararını korumasının yanı sıra inovasyonu da destekleyen bu doküman, Türkiye'nin dijital dönüşüme yönelik düzenleyici vizyonu ve yaklaşımı ile de paralellik gösteriyor. Bu yılki 'En İyi Uygulama Kılavuzunun' dünya çapındaki düzenleyiciler için değerli bir referans ve ilham kaynağı olmasını umuyoruz" diye konuştu.

"GSR-26'nın küresel dijital yönetişim alanında daha güçlü iş birliklerine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum"

GSR-26'nın verimli sonuçlar ortaya koyan başarılı bir platform olduğunu aktaran Karagözoğlu, "GSR-26 kapsamında önümüzdeki iki gün boyunca yapılacak oturumlarla; dijital altyapılardan yapay zekaya, afet dayanıklılığından gençlerin dijital ortamda korunmasına kadar pek çok alanda son derece verimli tartışmalara zemin hazırlayacağına ve bu tartışmaların yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı kalmayıp; aynı zamanda küresel dijital yönetişim alanında daha güçlü iş birliklerine ve somut çıktılara katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli etkinliğin düzenlenmesindeki yakın iş birlikleri ve katkıları için başta Uluslararası Telekomünikasyon Birliği olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyor, GSR-26'nın verimli, başarılı ve somut çıktılar üreten bir platform olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
