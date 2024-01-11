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GTÜ'de İnovatif İş Fikirleri Tanıtımı Programı Düzenlendi - Son Dakika
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GTÜ'de İnovatif İş Fikirleri Tanıtımı Programı Düzenlendi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'de düzenlenen 'Derslikten Yatırımcıya İnovatif İş Fikirleri Tanıtımı' programında, öğrencilerin potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş fikirlerini sunma şansı buldukları belirtildi. Programda, mobil uygulamaların yanı sıra birçok iş fikri de aktarıldı. Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, etkinliğin üniversite vizyonuyla örtüştüğünü vurgulayarak, kültür ve bilincin üniversitede yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık ise programdaki tüm paydaşları bir arada görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

GTÜ\'de İnovatif İş Fikirleri Tanıtımı Programı Düzenlendi
11.01.2024 - 19:31,  Güncelleme: 19:33
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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)'de, inovatif fikir sahibi öğrenciler ile yatırımcıları buluşturan "Derslikten Yatırımcıya İnovatif İş Fikirleri Tanıtımı" programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, GTÜ Teknopark organizasyonunda Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan programda öğrencilerin potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla bir araya geldiğini ve iş fikirlerini sunma şansı buldukları belirtildi.

Geneli mobil uygulamalar "LoyalConnect, Smartpath, InternMate, Pay and go, BusinessX, StudyBuddy, Arkedish, Hobby-Mate" gibi iş fikirlerinin aktarıldığı programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, etkinliğini üniversite vizyonu ile birebir örtüştüğünü ifade etti.

Kültür ve bilincin üniversitede yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Mantar, "Ders içeriklerinin nitelikli olması, öğrencilerimizin gerçek hayata odaklı çözümlere odaklanması, öğretim üyelerinin teori ile pratik arasında köprü olması, teknopark şirketlerimizin bu çıktıları yakından takip ediyor olması ve hepsinin üniversite yerleşkemizde gerçekleşebiliyor olması memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık, programdaki tüm paydaşları bir arada görmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Suat Genç de dünya ekonomisinin dinamosunun inovasyon olduğu kaydetti.

Kaynak: AA
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