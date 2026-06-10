GTÜ'de Tarımsal Sorunlara Çözüm Ekosistemi - Son Dakika
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GTÜ'de Tarımsal Sorunlara Çözüm Ekosistemi

GTÜ\'de Tarımsal Sorunlara Çözüm Ekosistemi
10.06.2026 19:35
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GTÜ'de açılan Agroekolojik Living Lab, tarımsal sorunları çözmek için inovasyon modeli sunuyor.

Türkiye'deki tarımsal sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan yeni nesil açık inovasyon ve işbirliği modeli "Agroekolojik Living Lab Ekosistemi", Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) açıldı.

GTÜ bünyesinde, Gebze Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün destekleriyle kurulan ve üniversite, sanayi, çiftçi, üretici, yatırım platformları ile kamu kurumlarını aynı ekosistemde buluşturan "Agroekolojik Living Lab Ekosistemi", düzenlenen törenin ardından hizmete başladı.

Yapay zeka destekli akıllı sera sistemleri, hızlı kompost optimizasyon tesisi ile biyogirdi geliştirme ve doğrulama altyapılarını bünyesinde barındıran "Agroekolojik Living Lab"da, araştırma, üretim, teknoloji ve karar alma süreçleri arasındaki mesafenin azaltılması hedefleniyor.

Agroekolojik uygulama alanlarıyla desteklenen ekosistemin, tarımsal yeniliklerin daha hızlı hayata geçirilmesine ve tarımsal sorunların çözümüne katkı sağlaması amaçlanıyor.

GTÜ Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurgül Kıtır Şen, gazetecilere, iklim değişikliği odaklı tarımsal çalışmalar yürüttüklerini belirterek, tarımın iklim değişikliğine uyumunu artırmaya yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Öncelikli hedeflerinin su, karbon ve gübre ayak izini azaltan, aynı zamanda karbon emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlayan teknolojiler geliştirmek olduğunu ifade eden Şen, "Temel amacımız, üniversite, sanayi, çiftçi, üretici, yatırım platformları ve kamu kurumlarını bir araya getiren bir platform kurduk. Çiftçilerimizin üniversiteyi kendilerinden uzak bir yapı olarak görmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Şen, sektörde yapay zeka destekli sistemler ve optik sensörlerle çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yapay zeka destekli besleme ve sulama sistemiyle çalışıyoruz. Öz kaynaklarımız azalıyor. Su kaynaklarımızı etkin kullanabilmek önemli. Bir bitkinin ihtiyacı olan su bellidir. Aslında yıllardır yaptığımız çalışmaları ekleyerek, kaydettiğimiz dosyaları oluşturacak bir platformda üreticiyi bilime davet ediyoruz. Tarımı doğru modele ulaştırabilmek önemli. O zaman bizim tarımımız doğru yerlere varabilecek ve ülke olarak ihracat düzeyinde kalkınabileceğimiz çok iyi seviyelere geleceğiz. Bu sektörde bahsettiğim yaklaşımlar olmazsa bizim sürdürülebilirliğimiz olmaz."

Üreticinin hangi modelde çalışacağını bilmesi gerektiğini aktaran Şen, "Bizler sahadayız. Her zaman üreticimizin sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız. Yaptığımız bilimin üreticiye fayda sağlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekilli Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürvekili Halil İbrahim Tuzlacı katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji GTÜ'de Tarımsal Sorunlara Çözüm Ekosistemi - Son Dakika

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