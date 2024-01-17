Gümüşhane Üniversitesi, maden atıklarının bertarafı için araştırma yapıyor

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerince, madenlerin yol açtığı çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların bertaraf edilmesi amacıyla üç ay önce başlatılan araştırma devam ediyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Alemdağ, AA muhabirine, Gümüşhane Üniversitesinin madencilik alanında ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi.

Alemdağ, bu doğrultuda ilgili kurumların yanı sıra kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde de projeler yürüttüklerini belirterek, bunlardan birinin de Ekim 2023'te başladıkları, "Sülfürce Zengin Maden Atıklarının Macun Dolgu Teknolojisi ile Bertaraf Edilmesi" projesi olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Enver Akaryalı, Doç. Dr. Mehmet Ali Gücer ve Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu'nun da yer aldığı proje ekibinin, madenlerin yol açtığı çevre kirliliğini önlemek ve atıklarının bertarafına yönelik maden ve jeoloji laboratuvarında araştırmalarını sürdürdüklerini ifade eden Alemdağ, çalışmanın amacının, maden üretimi sonrasında ortaya çıkan ve çevreye zarar verme potansiyeli olan atık malzemenin çevreye uyumlu yöntemlerle bertaraf edilmesi olduğunu anlattı.

Alemdağ, "Sülfürlü minerallerden arındırılmış atık malzemeden elde ettiğimiz dolgu malzemesi ve buna ait dayanım parametreleri, yer altında açmış olduğumuz galerilerin deformasyon analizlerinde kullanılacak. Böylece galerilerin atık malzeme ile doldurulması, açmış olduğumuz yer altı boşluklarının yer üstünde tasmanlar oluşturmaması ve çevre risklerini meydana getirmemesi bağlamında önlem almış olacağız." diye konuştu.

Çalışmanın henüz tamamlanmamasına rağmen çevre açısından önemli bir durumu ortaya koyduğuna değinen Alemdağ, şunları kaydetti:

"Çalışmayı olumlu bir şekilde sonlandırabilirsek yeni atık barajlarına, yeni çevre problemlerine sebebiyet vermeden madencilik faaliyetleri sonrası ortaya çıkan atıkların tekrar geri dönüşümde yer altında kullanılabilirliği söz konusu olacak. Bu çalışma, ülkedeki bütün madenler ve yer altı işletmeleri açısından çok fazla önem arz etmektedir. Özellikle Gümüşhane Üniversitesi olarak madencilik ve ihtisaslaşma bağlamında önemli bir projeyi sonuçlandırmak üzereyiz."

Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü de olan Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Çavuşoğlu ise madenlerden temin ettikleri malzeme ile laboratuvarda yaptıkları işlemleri anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu çalışmaların amacı, maden üretimi sonrasında ortaya çıkan ve çevreye zarar verme potansiyeli bulunan atık malzemelerin çevreye uyumlu bir şekilde uygun yöntemlerle bertarafını sağlamaktır. Aynı zamanda yapılan testlerle birlikte bu malzemelerin yer altındaki davranışlarını da uzun süreli ortaya koymaktır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde işletmeler de çevresel anlamda onlara ekonomik yük olan atık malzemelerden uygun mühendislik yöntemleriyle kurtulmuş olacak."

Projenin, 4 ay sonra sonuçlandırılması planlanıyor.