Güney Marmara\'da Dört Projeye Destek

Dijital dönüşümden yapay zekaya, eğitimden psiko-sosyal destek mekanizmalarına kadar farklı alanlarda hazırlanan dört proje, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nca desteklenerek bölgede beşeri ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yürütülen Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan dört proje için sözleşme imza törenleri gerçekleştirildi. Balıkesir'de hayata geçirilecek projelerle eğitim, dijital dönüşüm, gençlerin istihdamı, psiko-sosyal destek hizmetleri ve teknoloji alanlarında önemli çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Eğitimde yapay zeka yetkinlikleri güçlenecek

Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Eğitimde Üretken Yapay Zeka Uygulamaları" projesi ile eğitimcilerin üretken yapay zeka araçları, büyük dil modelleri ve prompt mühendisliği konularındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında katılımcıların eğitim-öğretim planları, sınav soruları, ders içerikleri ve etkileşimli materyalleri yapay zeka destekli platformlar aracılığıyla hazırlayabilmeleri hedeflenirken, yapay zekanın eğitim süreçlerinde güvenli, etik ve etkin kullanımına yönelik mesleki yetkinliklerin artırılması planlanıyor.

Dijital dönüşüme nitelikli insan kaynağı desteği

Balıkesir Üniversitesi'nce hazırlanan "Dijital Dönüşüm İçin Nitelikli İnsan Kaynağı: Uygulamalı Eğitim ve Kariyer Köprüsü Projesi" ile gençlerin iş gücü piyasasına daha etkin katılım sağlamalarına katkı sunulacak. Proje kapsamında katılımcılara ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri üzerine uygulamalı eğitimler verilerek dijital becerilerinin geliştirilmesi, veri odaklı karar alma süreçlerine uyum sağlamaları ve kurumsal iş süreçlerini dijital ortamda yönetebilecek yetkinlikleri kazanmaları hedefleniyor.

Akran zorbalığıyla mücadelede aile temelli yaklaşım

Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Sevgiyle Ailem Saygılı Akranım Güvenli Yarınlarım: Akran Zorbalığını Önlemede Aile Temelli Eğitim Programı" projesi ile çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında personele akran zorbalığının nedenleri, risk faktörleri ve önleyici müdahale yöntemleri konusunda eğitimler verilecek. Ayrıca aile odaklı koruyucu ve önleyici rehberlik uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla çocuklarda riskli davranışların erken dönemde tespit edilmesine yönelik bilgi ve becerilerin artırılması hedefleniyor.

Öğrenciler insansız hava aracı ve model uçak teknolojileriyle tanışacak

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Rahmi Kula Anadolu Lisesi yürütücülüğünde uygulanacak "İHA ve Model Uçak Teknolojileri Eğitimi" projesi ile öğrencilerin havacılık ve teknoloji alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında öğrencilere insansız hava araçları ve model uçak teknolojileri alanında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Bununla birlikte eğitim kurumlarının proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bölgenin geleceğine yatırım

İmza törenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, teknik destek programlarının bölgedeki kurumların değişen ihtiyaçlara uyum sağlamasında önemli bir araç olduğunu belirtti.

Adıyaman, yapay zeka, dijital dönüşüm, havacılık teknolojileri ve sosyal gelişim gibi farklı alanlarda desteklenen projelerin bölgenin beşeri sermayesini güçlendireceğini ifade ederek, "Kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerini desteklemeye devam ediyoruz. Bu projeler sayesinde hem kamu kurumlarımızın kurumsal kapasitesi artacak hem de gençlerimiz, eğitimcilerimiz ve uzman personelimiz geleceğin yetkinlikleriyle buluşma fırsatı elde edecektir. Güney Marmara'nın rekabet gücünü ve sosyal kalkınmasını destekleyen çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi. - BALIKESİR