Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı! - Son Dakika
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Teknoloji

Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!

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Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası Senih Özay, Apple'ın sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla tazminat talebiyle Türkiye'de ilk kez hukuki süreç başlattı. Özay, ''Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun'' dedi.

17.01.2025 16:37  Güncelleme: 17:33
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Apple'a ABD'den sonra Türkiye'de sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla tazminat talebiyle hukuki süreç başlatıldı.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi 'Siri'nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de açılan toplu davada anlaşmaya gidip, 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı

GUPSE ÖZAY'IN BABASINDAN APPLE'A DAVA

Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası, 52 yıllık avukat Senih Özay da avukatı Murat Fatih Ülkü aracılığıyla 'Türk insanının da hakları, temel hak ve özgürlükleri ile özel hayatın gizliliği' hakkının bulunduğu gerekçesiyle hukuki mücadele başlattı. Avukatı Murat Fatih Ülkü, 13 Ocak'ta hukuki sürecin ilk adımı olarak konuyu Konak Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne taşıdı. Davayı açma nedenini anlatan Senih Özay, "Amerika'da mahkeme, Siri'nin konuşmaları zapt edip, saklayıp reklamlarda kullanabileceği veya satabileceği yönünde inananların açtığı davada tazminat verdi. 95 milyon dolarlık protokol yaptı. 52 yıllık avukatım. Konuşmalarımın alınıp, hukuksuzluk yapılması ihtimali var. Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de hesap sorulsun" diye konuştu.

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı
Gupse Özay\'ın babası, Apple\'a dava açtı!
Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ankara null:
    helal ama turkiyede devlet yokki başiboş bisey cikmaz yani sucluyu bile vermediler parayi hic alamazsin 12 9 Yanıtla
  • mustafa goksen:
    Helal Olsun Fakat turkiyede o parayi BTK ceba indirir sizi haksiz bulur bu ÜLKE HAKSIZLIK ülkesi kusura bakmayin adalet sistemi olsa zaten en ufak birseyde hakli bulunurdunuz ama yinede helal olsun size tebrik ediyorum 1 0 Yanıtla
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