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Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yaptı - Son Dakika
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Teknoloji

Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yaptı

Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yaptı

Certain Affinity, Halo ve Call of Duty gibi popüler serilerde çalışmalarıyla tanınan bir oyun stüdyosu, yaklaşık yüzde 10'luk bir işten çıkarma gerçekleştirdi. Şirket, 17 yıl sonra ilk kez böyle bir adım attı. CEO Max Hoberman, oyun endüstrisinin ekonomik zorluklarından bahsederek bu kararı açıkladı. Geliştirici ekiplerin güvende olduğu belirtilirken, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın da benzer bir durumu desteklediği ifade edildi.

01.04.2024 15:10  Güncelleme: 15:13
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Halo ve Call of Duty gibi popüler serilerdeki çalışmalarıyla tanınan oyun stüdyosu Certain Affinity, beklenmedik bir açıklamada bulundu. Ekibinin yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkardığını duyuran şirket, 17 yıl sonra ilk kez işten çıkarma yaptı.

Halo geliştiricisi işten çıkarma yapıyor

Certain Affinity CEO'su Max Hoberman yaptığı açıklamada, oyun endüstrisinin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları ele aldı. Hem yayıncılardan hem de üçüncü taraf yatırımcılardan gelen yeni proje finansmanında yavaşlama olduğunu belirtti.

Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yaptı

CEO Hoberman, stüdyonun 17 yıllık tarihinde ilk kez işten çıkarma uygulamak zorunda kaldığını söyledi. Etkilenen çalışanların çoğunun iş operasyonları rollerinde olduğunu ifade etti. Bu da geliştirici ekiplerin güvende olduğunu gösteriyor.

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Bu gelişme aslında Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın açıklamalarını da destekliyor. Xbox'ın şu anda oyuncu tabanını büyütemediğini belirten Spencer, yatırımcıların yeni oyunlara veya stüdyolara fon sağlama konusunda temkinli davrandıklarını söyledi.

Certain Affinity'nin şu anda Archetype Entertainment ile birlikte Exodus adlı bir bilim-kurgu RPG oyunu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şirket ayrıca Project Loro kod adlı bir birinci şahıs nişancı oyunu da geliştiriyor.

Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yaptı

Bu yılın başlarında çıkan söylentiler, stüdyonun Halo battle royale oyunu geliştirdiğini gösteriyordu. Ancak hem Microsoft hem de Certain Affinity bu iddiaları doğrulamayarak söylentileri havada bıraktı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yaptı - Son Dakika
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