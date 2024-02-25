Helldivers 2 Oyuncu Sayısı Limiti Artırıldı

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Helldivers 2, geçtiğimiz hafta 333 binden fazla oyuncunun aynı anda oyuna girmesiyle hem kendi rekorunu kırmış hem de sunucuları bu duruma yetersiz kalmıştı. Şimdi oyunun CEO'su, Helldivers 2 oyuncu sayısı limitinin artırıldığını açıkladı.

Helldivers 2 oyuncu sayısı limiti 700.000'e çıkarıldı

Geliştirici Arrowhead Game Studios'un CEO'su Johan Pilestedt, 700.000'e çıkarılan oyuncu limitine rağmen oyunun bu sınırı geçeceğine de inanıyor.

Friends of @helldivers2, I have one final update for tonight. We have updated the max CCU cap to 700,000. Unfortunately, we expect the CCU to reach that level. We believe that the wait times will be much more bearable. Tomorrow we are doing some final improvements for the… — Pilestedt (@Pilestedt) February 23, 2024

X platformunda yayınladığı bir yazıda, eşzamanlı çevrimiçi oyuncu (CCU) sınırının 700.000 oyuncuya çıkarıldığını belirtti, ancak bu sınırın yine de ulaşılacağını beklediğini ifade etti.

"Bu gece için son bir güncelleme daha var. Maksimum CCU sınırını 700.000'e yükselttik. Ne yazık ki, CCU'nun bu seviyeye de ulaşmasını bekliyoruz. Bekleme sürelerinin çok daha dayanılabilir olacağını düşünüyoruz. Yarın hafta sonu için son düzeltmeleri yapıyoruz."

Helldivers 2, Steam platformunda büyük bir başarı elde etti ve Çarşamba günü aynı anda 457.649 oyuncuya ulaşarak zirve yaptı (PS5 oyuncuları hesaba katılmadı, siz düşünün). Ancak oyuncular, oyuna girmeye çalışırken uzun bekleme sürelerinden şikayet ediyorlardı, bu da sunucuların sınırlarına ulaşmasından kaynaklanıyor.

Geliştiricisi bile yetişemiyor! Bu oyuna girişler kısıtlandı

Sunucu kalabalığını azaltmak için, oyun için dün yeni bir güncelleme yayınlandı ve bu güncelleme boşta olan oyuncuların sunucu alanını işgal etmesini önlemeyi amaçlıyor. Oyuncular, bir sonraki oyunu oynamak istediklerinde büyük kuyruklardan kaçınmak için oyun oynamıyor gibi görünerek giriş yapmaya devam ediyorlardı. Ancak yeni güncelleme, oyuncuları 15 dakika boyunca etkisiz kalırlarsa ana ekran geri gönderiyor.

Helldivers 2 oyuncu sayısının eş zamanlı olarak 700.000'e ulaşabileceğine inanıyor musunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.