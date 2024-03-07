Hepsiburada, teknolojinin ve girişimciliğin kadınlar için açtığı imkanları kutlamak ve onlara destek olmak amacıyla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel bir film yayınladı. Bu özel film, izleyicilere ilham veren bir hikaye sunuyor: ipekböceklerine duyduğu büyük sevgi sayesinde, küçük bir kız çocuğunun bu tutkusunu ileride nasıl başarılı bir işe dönüştürdüğünü anlatıyor.
Film, aynı zamanda Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programının önemli bir özelliğini vurguluyor. Bu program, 2017 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde sürdürülüyor ve şimdiye kadar 47 bin kadına ulaşarak onların teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.
Filmde, programın katılımcılarından biri olan Duman Pedük'ün başarı hikayesi detaylı bir şekilde anlatılıyor. Pedük, başlangıçta küçük bir kız çocuğu olarak ipekböceklerine olan sevgisiyle tanınıyor.
Ancak zamanla bu tutkusunu bir işe dönüştürmeyi başarıyor ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Programı sayesinde girişimci bir kadın oluyor. Pedük'ün başarısı, programın katılımcılarına ilham kaynağı oluyor ve izleyicilere de kadınların teknoloji dünyasında nasıl güçlü bir rol oynayabileceklerini gösteriyor.
Filmin sonunda izleyicilere, kadınların güçlü birer girişimci olabileceklerini ve teknoloji dünyasında önemli bir rol oynayabileceklerini hatırlatan bir mesaj veriliyor. Hepsiburada'nın bu tür etkinliklerle kadınların güçlenmesine katkı sağlaması, toplumda cinsiyet eşitliği ve kadınların iş dünyasındaki yerinin güçlenmesi için oldukça önemli.
Son Dakika › Teknoloji › Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir film yayınladı - Son Dakika
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