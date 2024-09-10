Doğal Boya Üretimi: Zedelenmiş Elmadan - Son Dakika
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Teknoloji

Doğal Boya Üretimi: Zedelenmiş Elmadan

Doğal Boya Üretimi: Zedelenmiş Elmadan

Hitit Üniversitesi'nde yürütülen bir proje kapsamında, zedelenmiş elmalar kullanılarak kimyasal içermeyen doğal boya üretildi. Proje, sentetik boyalara alternatif olabilecek doğal pigmentin elde edilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

10.09.2024 16:22
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Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma kullanılarak kimyasal içermeyen boya üretildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, sentetik boyalara rakip olacak doğal boya geliştirmek amacıyla çalışma başlattı.

Laboratuvar ortamında zedelenmiş elmaları kullanarak mikroorganizma elde eden Müjdeci, bayat ekmek ve kavun kabuğu ile beslediği mikroorganizmadan kimyasal içermeyen doğal pigment (suda tamamen veya hemen hemen çözünmeyen renkli malzeme) üretmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müjdeci, sentetik pigmentlerin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini, bu nedenle doğal pigment üretimi arayışına girildiğini belirtti.

Yürütülen çalışmada zedeli elma, bayat ekmek ve kavun kullanarak doğal bir pigment olan "Pulcherrimin" üretmeyi başardıklarını aktaran Müjdeci, "Pulcherrimin, kırmızı renkli bir pigment maddesi. Farklı endüstrilerde renk verici olarak kullanılıyor. Aynı zamanda güneşin zararlı ışıklarına karşı da koruyucu özellikte. Antimikrobiyal özellikleri de belirlenmiş durumda. Tekstil, gıda, eczacılık, kozmetik endüstrisinde yaygın kullanım alanı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri ürünün Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği bir ürün olduğuna dikkati çeken Müjdeci, şunları kaydetti:

"Bu çalışmada kullandığımız atıkların katma değeri yüksek, ithal ikamesi olan bir renk maddesine dönüştürüldüğünden sürdürülebilir çözüm bulunmuş oluyor. Doğal bir pigment kullanılmış olduğundan çevre ve insan sağlığına daha yararlı çözüm üretilmiş oluyor. Hem doğal hem çevre ve insan sağlığına dost olan bu boyar maddenin yerli üretimi henüz söz konusu değil ama yapılan çalışma sonuçlarına göre yerli üretime ışık tutacak nitelikte olabilir."

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Doğal Boya Üretimi: Zedelenmiş Elmadan - Son Dakika

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