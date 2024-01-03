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Honor Magic 6 Pro Tasarımı Resmen Yayınlandı - Son Dakika
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Honor Magic 6 Pro Tasarımı Resmen Yayınlandı

Honor, yeni amiral gemisi Magic 6 Pro'nun tasarımını resmi olarak yayınladı. Magic 6 Pro, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak ve bellek miktarına bağlı olarak üç versiyonda satışa sunulacak. Honor Magic 6 serisi 10 Ocak'ta tanıtılacak ve bir gün sonra yeni ekosistem MagicOS 8.0 da açıklanacak.

Honor Magic 6 Pro Tasarımı Resmen Yayınlandı
03.01.2024 - 12:29,
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Birçok büyük marka yeni, heyecan verici telefonların ilk çeyrekte duyurulacağını zaten doğruladığı için 2024'ün başlangıcı oldukça ilgi çekici olacak. Honor, bu yılın ilk amiral gemisi olarak Magic 6 serisini ortaya çıkaracak. Şirket Honor Magic 6 Pro'nun tasarımını resmen yayınladı.

Honor Magic 6 Pro nasıl olacak?

Çinli telefon üreticisi Magic 6 ve Magic 6 Pro'nun resmi olarak 10 Ocak'ta yani yaklaşık bir hafta sonra tanıtılacağını zaten duyurdu. O zamana kadar şirketin heyecanı artırmak için telefonun birçok önemli özelliğini tanıtması bekleniyor.

Honor Magic 6 Pro Tasarımı Resmen Yayınlandı

Bununla birlikte Honor'un CEO'su George Zhao, Honor Magic 6 serisinin en gelişmiş cihazı olan Magic 6 Pro'nun bir resmini yayınladı. Görüntü, daha önce de ortaya çıkan Digital Chat Station tarafından sızdırılan resimlerle aynı doğrultuda.

Honor yetkilisinin paylaştığı resimde görüldüğü üzere Magic 6 Pro, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca resmi Honor mağazasına göre telefon, bellek miktarına bağlı olarak üç versiyonda satışa sunulacak: 256GB, 512GB ve 1TB.

Uydu bağlantılı Honor Magic 6'nın özellikleri belli oldu!

Yeni Honor Magic 6 serisi ilk olarak 10 Ocak'ta Çin'de tanıtılacak. Ancak her iki amiral gemisinin de kısa süre sonra diğer ülkelere de gelmesini bekliyoruz. Bir gün sonra Honor, Magic 6 serisiyle birlikte ilk kez sahneye çıkacak yeni ekosistemi MagicOS 8.0'ı resmen açıklayacak.

ÖzellikHonor Magic 6 ProİşlemciSnapdragon 8 Gen 3İşlemci Teknolojisi4 nmÇekirdekler1x 3.3 GHz Cortex-X43x 3.2 GHz Cortex-A7202x 3.0 GHz Cortex-A7202x 2.3 GHz Cortex-A520Grafik BirimiAdreno 750 (Ray Tracing)Ana KameraOV50H 1/1.28 inçUltra Geniş Açılı KameraOV50M 1/2.88 inçTelefoto KameraSamsung HP3 1/1.4 inçBatarya Kapasitesi5.600 mAhKablolu Şarj Desteği100W

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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