Huawei 11 Nisan'da otomobil, MateBook ve P70 tanıtabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Huawei 11 Nisan'da otomobil, MateBook ve P70 tanıtabilir

Huawei 11 Nisan\'da otomobil, MateBook ve P70 tanıtabilir

Huawei, 11 Nisan'da Çin'de düzenleyeceği etkinlikte yeni otomobil ve bilgisayar ürünlerini tanıtabilir. Etkinlikte HarmonyOS sistemine entegre edilen yeni bir otomobilin yanı sıra MateBook X Pro modeli ve P70 serisi de gösterilebilir. Ayrıca Huawei, JAC ile iş birliği yaparak yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuracak.

08.04.2024 09:09  Güncelleme: 09:11
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Huawei 11 Nisan'da Çin'de yeni bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin içeriği henüz açıklanmamış olsa da, şirketin yeni otomobil ve bilgisayar ürünlerini göstermesi bekleniyor. Hongmeng Bahar İletişim Konferansı'nda P70 serisinin de çıkması olası.

Huawei 11 Nisan'da otomobil, MateBook ve P70 tanıtabilir

Huawei uzun süredir otomotiv dünyasına yatırımlar yapıyor. HarmonyOS sistemini elektrikli araçlara entegre eden şirket, etkinlikte yeni bir otomobil paylaşabilir. Luxeed ile ortaklaşa geliştirilen S7 sedan modelinin 2024 sürümünün tanıtılacağı bildirildi.

Huawei 11 Nisan'da otomobil, MateBook ve P70 tanıtabilir

S7'nin iki yeni versiyonu, geçen yıl piyasaya sürülen modele kıyasla boyut ve ağırlıkta yapılan küçük değişikliklerle sunulacak. Her iki yeni S7 versiyonu da 150kW ön ve 215kW arka motor içeren dört çekişli çift motoru koruyacak.

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Huawei'nin ayrıca HarmonyOS yazılımına ilişkin son yenilikleri ele alması bekleniyor. Bilgisayar cephesinde ise MateBook X Pro modelinin çıkış yapması bekleniyor. Yakın zamanda çeşitli pazarlardan sertifika alan bilgisayar, Intel Core Ultra serisi işlemcilerle gelebilir.

Etkinlikte ayrıca P70 serisinin tanıtılabileceği de söyleniyor. Ancak son raporlara göre Huawei P70 serisinin ertelendiği aktarıldı. Selefi P60'ın geçen yılın mart ayında satışa sunulduğunu dikkate almak gerekiyor.

Huawei 11 Nisan'da otomobil, MateBook ve P70 tanıtabilir

Öte yandan Huawei, Çinli şirketler ile iş birliğini artırarak yeni bir elektrikli otomobil fabrikasına güç vereceğini açıkladı. JAC × Huawei Akıllı Araba Gigafactory Projesi yıllık 200 bin elektrikli araç üretecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Huawei 11 Nisan'da otomobil, MateBook ve P70 tanıtabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Huawei 11 Nisan'da otomobil, MateBook ve P70 tanıtabilir - Son Dakika
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