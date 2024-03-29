Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, 2023 yılına ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Burada şirketin gelirini iki katından fazla artırdığını gördük. Bugün ise Huawei, 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Peki Huawei 2023 geliri ne kadar oldu?
Tüm ambargolara rağmen Huawei 2023 şirket geliri yükseldi!
Yayınlanan son finansal raporlara göre Huawei büyüme trendini emin adımlarla sürdürüyor. Son çeyrekte tam tamına 1.9 milyar dolarlık bir kar elde ettiği ortaya çıkan şirket, böylece kazancını bir önceki yıla göre yaklaşık %65 artırmış oldu. Bu başarıdaki en büyük faktörün, Huawei'nin yerlisi olduğu Çin'de Apple ürünlerine karşı büyük bir satış üstünlüğü yakalaması olduğu söyleniyor.
Özellikle mobil alanda Mate 60 serisiyle birlikte çıkışa geçen firmanın, ülkede iPhone'ların ikinci plana itilmesini sağladığı belirtildi. Apple yönetiminin de bu durumla alakalı kırmızı alarma geçtiği ve bizzat Tim Cook'un Çin'e bir çıkarma yapacağı konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Huawei, büyüme trendine devam ediyor
Huawei'nin bulut bilişim sektöründe son dönemde yaptığı kayda değer yatırımların olumlu sonuç verdiği, ülkede bu sektörü domine eden Alibaba'ya karşı önemli bir rekabet avantajı yakaladığı da iddialar arasında.
Ayrıca şirketin tüm bu başarıları oldukça kapsamlı Amerikan ambargosuna karşı elde etmesi de, büyük takdir toplayan bir faktör olarak öne çıktı. Markanın Çin hükümetinden de büyük bir destek gördüğü biliniyor. Bu desteğin son açıklanan kazançta etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Bunlara ek olarak, şirketin tamamen kendi üretimi olan 7 nanometrelik işlemcilerin de gözle görülür bir maliyet avantajı sağladığı konuşuluyor. Daha da küçük nanometre çiplere sahip Huawei işlemcileri de çok yakında görmeye başlayabiliriz. Apple başta olmak üzere birçok Amerikan şirketinde endişe yaratan bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
Huawei yıllar sonra Samsung'u geçiyor mu?
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei bu iyi gidişatını sürdürebilecek mi? Siz Huawei ürünleri kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Huawei 2023 Geliri Ne Kadar Oldu? - Son Dakika
Amerika, Çin devletine karşı uyguladığı çip ambargosunu daha da artıracak gibi görünüyor. Ticaret bakanı Gina Raimondo, Çin'in özel çip teknolojilerine erişimini kısıtlayacaklarını ve bazı Çinli firmaların büyük bir ambargoya tabi tutulacağını belirtti. Çiplerin yapay zeka teknolojileri alanında kullanıldığı ve Amerikan halkını korumak için önlemler alındığı ifade ediliyor. Çinli şirketler için çip alanında yeni ihracat sınırlamaları getirileceği ve ChangXin Memory Technologies firmasına kesin bir ambargo uygulanacağı konuşuluyor.
Microsoft, Windows 11 için sunulacak 24H2 sürümüyle birlikte işletim sisteminde büyük revizyonlara gidecek. Yapay zekalı Copilot'un daha geniş dağıtımına ek olarak, eski uygulamaların da sistemden kaldırılması planlanıyor. Bunların başında ikonik WordPad uygulaması yer alıyor. WordPad, 1995'ten bu yana Windows'a dahil edilmiş ve belge yazmak için temel metin biçimlendirme uygulaması olarak sunuluyordu. Ancak hem Office ile Word'ün büyümesi hem de web tabanlı uygulamaların gelişmesi, WordPad'in gereksiz hale gelmesine yol açtı. WordPad'de yer alan özelliklerin birçoğu, artık diğer Microsoft ürünleriyle ücretsiz olarak erişilebiliyor. Örneğin Word Online, herhangi bir kurulum gerektirmeden çok daha genişletilmiş özellikler sağlıyor. Ayrıca dosyaları cihazlar arasında otomatik olarak senkronize etmek mümkün. Çok daha sade olmasıyla bilinen Not Defteri bile artık sekmeler, otomatik kaydetme ve yapay zeka asistanı Copilot gibi özellikleri destekliyor. Bu da artık WordPad'e ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor. Windows 11 24H2 sürüm güncellemesinin Eylül ayında kullanıma sunulması planlanıyor. Bu güncellemeyle birlikte WordPad, işletim sisteminin yeni kurulumlarının ve yükseltme işlemlerinden kaldırılacak. Ancak 23H2 veya daha eski sürümler için WordPad'in bir seçenek olarak sunulacağını belirtelim. Eski Windows kullanıcıları WordPad'in kaldırılmasıyla hayal kırıklığına uğramış olsa da, çoğu kişi Microsoft'un desteği kesmekte haklı olduğunu düşünüyor. Kaynaklar, daha gelişmiş ücretsiz alternatiflerle birlikte WordPad'in modasının geçtiğini söylüyor.
Xiaomi, SU7 modelini tanıtarak elektrikli otomobil pazarında rekabet yaratıyor. Aracın tanıtımından sonra ön siparişlerde beklenmedik rakamlara ulaşıldığı ortaya çıktı. Xiaomi, sadece 4 dakikada 10 bin araç sattı. İlk 7 dakikada 20 bin, ilk yarım saatte ise 50 bin araç ön sipariş kapsamında satıldı. Ancak bazı kullanıcılar haberleri olmadan depozito ödediklerini iddia ediyor. Aracın fiyatları ise 215 bin 900 yuan ile 299 bin 900 yuan arasında değişiyor.
Omix X7, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken bir akıllı telefon modeli. Tasarımı, büyük ekranı, yüksek performansı ve iyi kamera sistemiyle kullanıcıları tatmin ediyor. Ayrıca, uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği de sunuyor. Android 13 işletim sistemiyle gelen Omix X7, fiyatına değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Apple ve Google arasında uzun süredir devam eden RCS mesajlaşma kavgasında büyük bir gelişme yaşandı. Google, Google Mesajlar için güncellenmiş bir indirme sayfası yayınladı ve RCS'in iOS'a geleceğine dair heyecanı arttırdı. RCS'nin iPhone'da kullanılabilir hale gelmesi, Apple kullanıcılarının Android kullanıcılarıyla iletişim kurmasını kolaylaştıracak ve modern bir iletişim protokolü olarak öne çıkacak.
Elon Musk'ın yapay zeka girişimi X.ai, sosyal ağ X'in Grok chatbot'unu desteklemek üzere Grok-1.5 güncellemesi ile yeni bir üretken AI modelini tanıttı. Model, kodlama ve matematikle ilgili görevlerde gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle dikkat çekiyor.
Google, Android kullanıcıları için tasarlanan yeni "Tab Declutter" özelliği ile tarayıcıdaki sekme karmaşasını azaltmayı hedefliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sadece aktif olarak kullandıkları sekmelere odaklanabilecek ve arşivlenen sekmelere ihtiyaç duyduklarında kolayca erişebilecekler. Google Chrome'un Mayıs ayında çıkması beklenen 125. sürümünde bu özelliğin yer alması planlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?