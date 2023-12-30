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Huawei, 2023 yılında gelirini artırdı - Son Dakika
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Huawei, 2023 yılında gelirini artırdı

ABD ambargosu nedeniyle zor zamanlar geçiren Huawei, 2023 yılı gelir raporunu açıkladı. Şirket, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 9 oranında büyüme göstererek gelirlerini 700 milyar yuanın üzerine çıkardı. Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS'u geliştirerek sorunları aşmayı başardı ve Apple'ı geride bırakarak büyük bir başarı elde etti.

Huawei, 2023 yılında gelirini artırdı
30.12.2023 - 14:27,
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Son birkaç yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo uygulaması nedeniyle zor zamanlardan geçen Huawei, bu dönemleri geride bırakıyor gibi görünüyor. Zira şirket, 2023 yılı gelir raporunu açıkladı. Buna göre Huawei, eski günlerine dönüyor. İşte detaylar…

Huawei, yıllık gelirini artırdı!

Huawei, bundan birkaç yıl önce başlayan ABD ambargosu yüzünden hem akıllı telefon geliştirme hem de yazılım tarafında ciddi sorunlar yaşadı. Şirket Android'e veda etmek zorunda kaldı. Fakat "kötü komşu ev sahibi yapar" atasözünü akıllara getirircesine kendi işletim sistemi HarmonyOS'u geliştirdi.

Söz konusu bu ambargo, Huawei'nin kritik teknolojiler ve bileşenler satın almasını da engelledi. Bu durumda şirket, önemli kayıplar yaşadı. Hatta 2021'de gelirinin üçte birini kaybetti. Son raporlar ise bu durumun tersine çevrildiğini gösteriyor.

Huawei, 2023 yılında gelirini artırdı

Huawei, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ile beklentileri yükseltti. Aktarılan bilgilere göre Çinli teknoloji devi, 2023 yılında gelirlerini 700 milyar yuanın (98,7 milyar dolar) üzerine çıkardı. Buna göre şirket, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 9 oranında bir büyüme gösterdi.

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Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ken Hu, çalışanlar ile paylaştığı bir mesajda şirketin zorlukları aştığını ve tam anlamıyla "sahalara" geri döndüğünü belirtti. Ken Hu, 2024 yılında hedefin daha da büyük olduğunu dile getirdi.

Apple'ı geride bıraktı

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir rapora göre Huawei'nin yakın zamanda tanıttığı Mate 60 Pro modeli, Çin'de resmen yok sattı. Şirket, söz konusu bu telefon ile Apple'ın iPhone 15 Pro Max'ini geçerek ABD'li teknoloji devini geride bırakmayı başardı.

Öte taraftan ABD, Huawei'nin Mate 60 serisi ile resmen şoka uğradı. Zira bu telefonlar, Çinli şirket SMIC ile iş birliğinde geliştirilen Kirin 9000S işlemcisinden güç alıyor. 7 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci, Çin için büyük bir başarı olarak görülüyor. ABD ise hem Huawei hem de SMIC'nin bu teknolojiyi üretebilecek teknolojisi olmadığını iddia etti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Huawei, 2023 yılında gelirini artırdı - Son Dakika


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