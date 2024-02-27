Huawei, 5.5G Ağı İçin Altyapı Kurmaya Başladı

Teknoloji

Amerikan ambargosuyla mücadele eden Huawei, bu yıl Barcelona'da düzenlenen MWC 2024 etkinliğinde 5.5G ağı için gerekli altyapıyı kurmaya başladıklarını açıkladı. Firmanın üst düzey yöneticilerinden George Gao, 2024 yılı içinde 5.5G teknolojisini aktif duruma getireceklerini söyledi.

New Calling adını verdikleri projeyle birlikte bu teknolojiyi milyonlarca insanın kullanımına sunacaklarını ifade eden Gao, iletişim araçlarının giderek daha hızlı ve pratik bir hizmet sağlayacağını da sözlerine ekledi. İşte tüm detaylar…

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Ayrıca etkinlikte yeni Multi-modal Communication Function (MCF) özelliğini de tanıtan Huawei, bu özellik sayesinde kullanıcıların arama sırasında çeşitli avatarlar aracılığıyla çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayacaklarını belirtti. Şirketin başkan yardımcısı Li Peng ise, 5.5G teknolojisinin getireceği dinamizmin iletişim dünyasında her şeyi değiştireceğini ve birçok yeni fırsat yaratabileceğini öne sürdü.

5G teknolojisinin özellikle iş dünyasında bir devrim yaptığını söyleyen Peng, 5 yılda 1.5 milyar kullanıcıya ulaşan bu teknolojinin zamanla 5.5G'nin gerisinde kalacağını iddia etti. Eğer bu iddialar gerçek olursa, iletişim ağı sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcılara fayda getirmesini umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei'nin 5.5G stratejisi doğru mu? 5.5G'nin potansiyeline inanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli