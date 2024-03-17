ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren ve özellikle son dönemde Mate 60 serisiyle yaşadığı 5G sorununu da çözen Huawei, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Çinli üretici geçen yıl tanıtılan Nova 12 serisine uygun fiyatlı bir ekleme yapmanın peşinde. Huawei Nova 12S özellikleri kısa bir süre önce sızdırıldı!
Huawei Nova 12S özellikleri sızdırıldı
Huawei Nova 12S, FOA-LX9 model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu, Çinli üreticinin akıllı telefonu yakında piyasaya süreceği anlamına gelirken, son gelen raporlar cihazla ilgili bazı teknik detayları gözler önüne seriyor.
Telefonda Huawei Nova 11'de de karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon 778G kullanılacak. 6 nm mimari ile üretilen yonga seti; 1x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Modelde kullanılacak işlemcide 5G desteği mevcut olmayacak. Bu da cihazın uygun fiyatlı olmasının bir nevi önünü açacak. Bunun dışında kamerasıyla dikkatleri üzerine çekeceği ve tasarımıyla da kullanıcıları üzmeyeceği söyleniyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl tanıtılan Huawei Nova 12'in teknik özellikleri şöyle;
Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Huawei, uygun fiyatlı Nova 12S modelini piyasaya sürecek - Son Dakika Xiaomi'nin amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı alternatif olarak başlattığı Civi serisi, yeni bir cihazla güncellenecek. Civi 4'ün teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında son raporlar, telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. Xiaomi Civi 4, 3C veri tabanında ortaya çıktı ve 67W şarj hızlarını destekleyeceği biliniyor. Cihazın 2.7D mikro kavisli 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir panele, metal çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olması bekleniyor. Ayrıca Leica imzalı 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yer aldığı üçlü kamera modülü bulunacak. Xiaomi Civi 4'ün tanıtım tarihi ise mayıs 2024 olarak tahmin ediliyor. Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Xiaomi, elektrikli sedan otomobili SU7 için on binlerce rezervasyon talebi aldı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, araca olan talebin büyük olduğunu ve şirketin bu talebe yetişebilmek için yoğun mesai yapacağını açıkladı. SU7'nin fiyatı henüz belirlenmedi, ancak iddialara göre 28 bin doların üstünde olması bekleniyor. Xiaomi, YouTube ile iş birliği yaparak kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium aboneliği dağıtıyor. Bazı modelleri için 6 aya kadar ücretsiz YouTube Premium erişimi sağlayacak. Xiaomi'nin bu teklifi, marka sadakatini artırmak ve kullanıcılara ek bir değer sunmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız, gençlerin teknoloji alanında neler istediğini ve sahip olması gerekenleri anlamak için Counter Strike 2 oynayarak iletişim kurdu. Yıldız, belediyelerin girişimcilik ekosistemini desteklemesi ve teknolojiyi kullanarak şehir yönetimini daha verimli hale getirmesi gerektiğine inanıyor. Geçen yıl kullanıcılarla buluşturulan Nothing Ear (1), şeffaf kablosuz kulaklık sloganıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, beklenen Ear (2) modeli yerine, şaşırtıcı bir şekilde Nothing Ear (stick) piyasaya sürüldü. Yeni kulaklıkta 12.6 mm dinamik sürücü bulunuyor, bu da ses performansının daha da artacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Bluetooth 5.2 ve düşük gecikme imkanı sunan Low lag mode teknolojisi gibi özelliklerle geliyor. Nothing Ear (stick), IP54 sertifikasıyla suya ve terlemeye karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Tek şarjla 7 saate kadar müzik dinleme veya 3 saate kadar konuşma süresi sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 29 saate kadar müzik ve 12 saate kadar konuşma imkanı sağlıyor. Nothing Ear (stick) ABD'de 99 dolar, Avrupa'da ise 119 euro fiyatla satışa sunulacak. F-35 için 5 yıl gecikmenin ardından tam oranlı seri üretim kararı alındı. Pentagon, uçağın tüm testleri tamamladığını ve 5. nesil görev olgunluğuna eriştiğini açıkladı. Bu kararla birlikte F-35, 13 Mart 2022 tarihinden itibaren 5. nesil uçak unvanının sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta Insider Gaming'den Tom Henderson'ın sızdırdığı bilgilere göre PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi, önümüzdeki tatil sezonunda olabilir. Yeni konsolun 4K çözünürlükte geliştirilmiş ve sabit kare hızı sunacağı, ayrıca 8K çözünürlük için bir 'performans modu' olacağı tahmin ediliyor. Ancak stok sorunları ve üretim süreci, talebi karşılamak konusunda bazı zorluklar yaratabilir. Sony, akıllı telefon pazarında eski günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya süreceği Sony Xperia 1 VI modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Telefonun tasarımı ince çerçeveler ve dikey üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Özellikleri arasında 2K ekran çözünürlüğü ve üç adet 48 MP ana kamera sensörü bulunuyor. Sony Xperia 1 VI'nin mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Güvenlik güçlerinin operasyonlarında kritik öneme sahip olan telsiz bataryaları, ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj sistemi ile daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. Bu sistem sayesinde telsiz bataryalarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve şarj durumu sürekli olarak izlenebilecek. Ayrıca, KANGURU'nun uzaktan takip imkanı sayesinde bataryaların durumu görülebilecek ve gerektiğinde müdahale edilebilecek. Bu teknolojik çözüm, güvenlik güçlerinin operasyonel verimliliğini artırırken maliyetleri de azaltacak. Mercedes-Benz, Apptronik robotlarıyla işbirliği yaparak insansı robotları kullanacak ve pilot fabrika olacak. Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı, ancak Mercedes-Benz'in insansı robotlara büyük yatırımlar yapması bekleniyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek, İHA, SİHA, insansız helikopter ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın üretimi ve çalışmalarını inceledi. Tatar, savunma sanayinin milli olmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin yeni yüzyılında önemli işlere imza atılacağına inandığını ifade etti.
ÖzelliklerHuawei Nova 12Ekran6,7 inç, 2.412×1.084 piksel çözünürlük, 120Hz OLED ekranİncelik/ Ağırlık6,98 mm kalınlık, 191 gr ağırlıkKamera (Arka)– 50 MP ana kamera (RYYB renk filtre dizisiyle)– 8 MP ultra geniş kamera (112° FOV)İşlemciKirin 830Depolama256GB veya 512GBİşletim SistemiHarmonyOS 4Pil4.600 mAh, 100W şarj desteğiBağlantıUSB-C, NFCFiyat (Amerikan Doları)256GB: 420 USD, 512GB: 475 USD
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Son Dakika › Teknoloji › Huawei, uygun fiyatlı Nova 12S modelini piyasaya sürecek - Son Dakika
Xiaomi'nin amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı alternatif olarak başlattığı Civi serisi, yeni bir cihazla güncellenecek. Civi 4'ün teknik özellikleri ve çıkış tarihi hakkında son raporlar, telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gösteriyor. Xiaomi Civi 4, 3C veri tabanında ortaya çıktı ve 67W şarj hızlarını destekleyeceği biliniyor. Cihazın 2.7D mikro kavisli 1.5K çözünürlüklü AMOLED bir panele, metal çerçeve ve cam arka yüzeye sahip olması bekleniyor. Ayrıca Leica imzalı 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kameranın yer aldığı üçlü kamera modülü bulunacak. Xiaomi Civi 4'ün tanıtım tarihi ise mayıs 2024 olarak tahmin ediliyor.
Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Xiaomi, elektrikli sedan otomobili SU7 için on binlerce rezervasyon talebi aldı. Xiaomi CEO'su Lei Jun, araca olan talebin büyük olduğunu ve şirketin bu talebe yetişebilmek için yoğun mesai yapacağını açıkladı. SU7'nin fiyatı henüz belirlenmedi, ancak iddialara göre 28 bin doların üstünde olması bekleniyor.
Xiaomi, YouTube ile iş birliği yaparak kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium aboneliği dağıtıyor. Bazı modelleri için 6 aya kadar ücretsiz YouTube Premium erişimi sağlayacak. Xiaomi'nin bu teklifi, marka sadakatini artırmak ve kullanıcılara ek bir değer sunmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Taylan Yıldız, gençlerin teknoloji alanında neler istediğini ve sahip olması gerekenleri anlamak için Counter Strike 2 oynayarak iletişim kurdu. Yıldız, belediyelerin girişimcilik ekosistemini desteklemesi ve teknolojiyi kullanarak şehir yönetimini daha verimli hale getirmesi gerektiğine inanıyor.
Geçen yıl kullanıcılarla buluşturulan Nothing Ear (1), şeffaf kablosuz kulaklık sloganıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise, beklenen Ear (2) modeli yerine, şaşırtıcı bir şekilde Nothing Ear (stick) piyasaya sürüldü. Yeni kulaklıkta 12.6 mm dinamik sürücü bulunuyor, bu da ses performansının daha da artacağı anlamına geliyor. Ayrıca, Bluetooth 5.2 ve düşük gecikme imkanı sunan Low lag mode teknolojisi gibi özelliklerle geliyor. Nothing Ear (stick), IP54 sertifikasıyla suya ve terlemeye karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Tek şarjla 7 saate kadar müzik dinleme veya 3 saate kadar konuşma süresi sunan kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 29 saate kadar müzik ve 12 saate kadar konuşma imkanı sağlıyor. Nothing Ear (stick) ABD'de 99 dolar, Avrupa'da ise 119 euro fiyatla satışa sunulacak.
F-35 için 5 yıl gecikmenin ardından tam oranlı seri üretim kararı alındı. Pentagon, uçağın tüm testleri tamamladığını ve 5. nesil görev olgunluğuna eriştiğini açıkladı. Bu kararla birlikte F-35, 13 Mart 2022 tarihinden itibaren 5. nesil uçak unvanının sahibi oldu.
Geçtiğimiz hafta Insider Gaming'den Tom Henderson'ın sızdırdığı bilgilere göre PlayStation 5 Pro'nun çıkış tarihi, önümüzdeki tatil sezonunda olabilir. Yeni konsolun 4K çözünürlükte geliştirilmiş ve sabit kare hızı sunacağı, ayrıca 8K çözünürlük için bir 'performans modu' olacağı tahmin ediliyor. Ancak stok sorunları ve üretim süreci, talebi karşılamak konusunda bazı zorluklar yaratabilir.
Sony, akıllı telefon pazarında eski günlerine geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya süreceği Sony Xperia 1 VI modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Telefonun tasarımı ince çerçeveler ve dikey üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Özellikleri arasında 2K ekran çözünürlüğü ve üç adet 48 MP ana kamera sensörü bulunuyor. Sony Xperia 1 VI'nin mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.
Güvenlik güçlerinin operasyonlarında kritik öneme sahip olan telsiz bataryaları, ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj sistemi ile daha etkin bir şekilde kullanılabilecek. Bu sistem sayesinde telsiz bataryalarının bakımı düzenli olarak yapılacak ve şarj durumu sürekli olarak izlenebilecek. Ayrıca, KANGURU'nun uzaktan takip imkanı sayesinde bataryaların durumu görülebilecek ve gerektiğinde müdahale edilebilecek. Bu teknolojik çözüm, güvenlik güçlerinin operasyonel verimliliğini artırırken maliyetleri de azaltacak.
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