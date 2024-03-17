Huawei, uygun fiyatlı Nova 12S modelini piyasaya sürecek

Teknoloji

ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren ve özellikle son dönemde Mate 60 serisiyle yaşadığı 5G sorununu da çözen Huawei, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Çinli üretici geçen yıl tanıtılan Nova 12 serisine uygun fiyatlı bir ekleme yapmanın peşinde. Huawei Nova 12S özellikleri kısa bir süre önce sızdırıldı!

Huawei Nova 12S özellikleri sızdırıldı

Huawei Nova 12S, FOA-LX9 model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu, Çinli üreticinin akıllı telefonu yakında piyasaya süreceği anlamına gelirken, son gelen raporlar cihazla ilgili bazı teknik detayları gözler önüne seriyor.

Telefonda Huawei Nova 11'de de karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon 778G kullanılacak. 6 nm mimari ile üretilen yonga seti; 1x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), 3x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Huawei'nin uygun fiyatlı akıllı saati ortaya çıktı! Neler sunacak?

Modelde kullanılacak işlemcide 5G desteği mevcut olmayacak. Bu da cihazın uygun fiyatlı olmasının bir nevi önünü açacak. Bunun dışında kamerasıyla dikkatleri üzerine çekeceği ve tasarımıyla da kullanıcıları üzmeyeceği söyleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl tanıtılan Huawei Nova 12'in teknik özellikleri şöyle;