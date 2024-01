Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Huawei, kısa süre önce uygun fiyatlı Android serisi Nova Y62'yi tanıttı. Y62 ve Y62 Plus şeklinde iki modelden oluşan bu seri, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Huawei Nova Y62/ Y62 Plus özellikleri ve fiyatı…

Huawei Nova Y62/ Y62 Plus özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova Y62 ve Y62 Plus modelleri, 6.52 inç boyutunda IPS LCD bir ekranla geliyor. Bu ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip. İki telefon da 2,2 GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bununla beraber 22,5W hızlı şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyorlar.

Huawei Nova Y62 modeli 4 GB RAM'e sahipken, Nova Y62 Plus ise 8 GB RAM ile geliyor. Her iki model de 128 GB depolama alanıyla piyasaya sürüldü. Bununla beraber akıllı telefonlar, 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahipken arka tarafta ise üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulum, 50 Megapiksel ana kameraya ek olarak 2 Megapiksel + 2 Megapiksel sensörlerden oluşuyor.

Android 12 tabanlı EMU 12 işletim sisteminde çalışan akıllı telefonların bağlantı özellikleri ise 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1 ve GPS şeklinde. Son olarak her iki telefonda da parmak izi okuyucusu olduğunu belirtmek gerekiyor.

Huawei Nova Y62/ Y62 Plus teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;