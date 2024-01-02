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Huawei Nova Y62 / Y62 Plus Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Huawei Nova Y62 / Y62 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, uygun fiyatlı Android serisi Nova Y62'yi tanıttı. Y62 ve Y62 Plus modelleri, 6.52 inç boyutunda IPS LCD bir ekranla geliyor. İki telefon da 2,2 GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Ayrıca 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipler. Nova Y62 modeli 4 GB RAM'e sahipken, Nova Y62 Plus ise 8 GB RAM ile geliyor. Her iki model de 128 GB depolama alanına sahip. Akıllı telefonlar, 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası ve üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. Bağlantı özellikleri arasında 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS bulunuyor. Fiyatları henüz açıklanmasa da bütçe dostu olmaları bekleniyor.

Huawei Nova Y62 / Y62 Plus Özellikleri ve Fiyatı
02.01.2024 - 14:29,
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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Huawei, kısa süre önce uygun fiyatlı Android serisi Nova Y62'yi tanıttı. Y62 ve Y62 Plus şeklinde iki modelden oluşan bu seri, vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Huawei Nova Y62/ Y62 Plus özellikleri ve fiyatı…

Huawei Nova Y62/ Y62 Plus özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova Y62 ve Y62 Plus modelleri, 6.52 inç boyutunda IPS LCD bir ekranla geliyor. Bu ekran, 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip. İki telefon da 2,2 GHz hızında sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bununla beraber 22,5W hızlı şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyorlar.

Huawei Nova Y62 / Y62 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Nova Y62 modeli 4 GB RAM'e sahipken, Nova Y62 Plus ise 8 GB RAM ile geliyor. Her iki model de 128 GB depolama alanıyla piyasaya sürüldü. Bununla beraber akıllı telefonlar, 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahipken arka tarafta ise üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulum, 50 Megapiksel ana kameraya ek olarak 2 Megapiksel + 2 Megapiksel sensörlerden oluşuyor.

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Android 12 tabanlı EMU 12 işletim sisteminde çalışan akıllı telefonların bağlantı özellikleri ise 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1 ve GPS şeklinde. Son olarak her iki telefonda da parmak izi okuyucusu olduğunu belirtmek gerekiyor.

Huawei Nova Y62/ Y62 Plus teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikNova Y62Nova Y62 PlusEkran6,52 inç IPS LCD, 720 x 1600 piksel HD+6,52 inç IPS LCD, 720 x 1600 piksel HD+İşlemci2,2 GHz sekiz çekirdekli2,2 GHz sekiz çekirdekliRAM4 GB8 GBDahili Depolama128 GB128 GBBatarya5.000mAh5.000mAhŞarj Hızı22,5W hızlı şarj22,5W hızlı şarjÖn Kamera5 Megapiksel5 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel + 2 Megapikselİşletim SistemiAndroid 12 tabanlı EMU 12Android 12 tabanlı EMU 12Bağlantı4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, GPSParmak İzi OkuyucuVarVarGirişlerUSB-C port yuvası, 3,5 mm kablolu kulaklık girişiUSB-C port yuvası, 3,5 mm kablolu kulaklık girişi

Huawei Nova Y62 ve Y62 Plus modelinin fiyatı şimdilik bilinmiyor. Fakat özelliklerine bakıldığında bütçe dostu olacakları kuvvetle muhtemel.

Kaynak: Shiftdelete
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