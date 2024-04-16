Huawei, P serisi amiral gemisi telefonlarını iptal etti

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Huawei, P serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını iptal ettiğini açıkladı. Buna göre P serisi olarak sunulan cihazların Huawei Pura serisine yükseltildiğini duyurdu. Bu değişiklik, şirketin amiral gemisinde mobil fotoğrafçılığı ön plana çıkarma isteğini vurguluyor.

Huawei P serisi gitti, Pura geldi

Çin'de yapılan duyuruda konuşan Huawei CEO'su Yu Chengdong, P serisinin 12 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Buna göre mobil görüntüleme ve tasarım trendleri konusunda pazarda lider olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Huawei, Pura serisiyle birlikte akıllı telefonlarda yeni bir kapı aralamak istiyor. Buna göre araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğini söyledi. Şirketin amacı, müşterilere daha iyi ürün ve deneyim sunmak olacak.

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Çin'deki etkinlik kapsamında herhangi bir telefon duyurulmadı. Ancak serinin ilk modellerinin Huawei Pura 70 olarak adlandırılacağı düşünülüyor. Pura serisinin yeni modelleri, üçgen kamera modülüne sahip olacak. Sızdırılan fotoğraflar, LED flaşla birlikte biri ana sensör olmak üzere ve üçlü konfigürasyonu gözler önüne serdi.

Raporlar Pura 70'in birkaç önemli yükseltme ile geleceğini ortaya koydu. Mate 60 serisine benzer şekilde, Kirin 9000 yonga setinden güç alacağı söyleniyor.

Huawei Pura 70 series The next generation flagship pic.twitter.com/8VuhJwKAgu — Anthony (@TheGalox_) April 15, 2024

Çin'den gelen tedarik zinciri kaynakları, Pura 70 serisi için toplu parça sevkiyatlarının başladığını söylüyor. Bu da lansman etkinliğinin yaklaştığını gösteriyor.

Peki, siz Huawei Pura 70 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!