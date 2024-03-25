Huawei P70 Serisi Nisan Ayında Tanıtılabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Huawei P70 Serisi Nisan Ayında Tanıtılabilir

Huawei P70 Serisi Nisan Ayında Tanıtılabilir

Huawei'nin yeni amiral gemisi P70 serisinin Nisan ayında piyasaya sürülebileceği belirtildi. Çin'den gelen tedarik zinciri kaynakları, toplu parça sevkiyatlarının başladığını ve lansman etkinliğinin yaklaştığını gösteriyor. Yatırım firmaları ve analistler, P70 serisinin çıkışının Nisan ayına kadar gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Serinin Kirin 9000 yonga setinden güç alacağı ve 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geleceği söyleniyor.

25.03.2024 10:32
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Huawei'nin yeni amiral gemisi P70 serisi, bir süredir sızıntılarla gündemden düşmüyor. Çin'deki üretimlerde sorun yaşadığı iddia edilen şirketin, lansmanı erteleyebileceği söylenmişti. Ancak son raporlar, Huawei P70 serisinin Nisan ayında piyasaya sürülebileceğini ortaya koydu.

Huawei P70 serisi Nisan'da tanıtılabilir

Çin'den gelen tedarik zinciri kaynakları, P70 serisi için toplu parça sevkiyatlarının başladığını söylüyor. Bu da lansman etkinliğinin yaklaştığını gösteriyor. Çeşitli yatırım firmaları ve araştırma analistleri, P70 serisinin çıkışına ilişkin tahminlerini de açıkladı.

Huawei P70 Serisi Nisan Ayında Tanıtılabilir

China Merchants Securities, Huawei'nin yılın ilk çeyreğine ilişkin stok hazırlama aşamasına girdiğini bildirdi. Minsheng Securities ve Debon Securities ise yeni Huawei modellerinin Nisan ayına kadar stoklanacağını öngörüyor.

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Huawei tarafından resmi bir lansman tarihi belirlenmemiş olsa da, raporlar P70'in birkaç önemli yükseltme ile geleceğini ortaya koydu. Mate 60 serisine benzer şekilde, Kirin 9000 yonga setinden güç alacağı söyleniyor.

Mate 60 modellerinde 8 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir CPU'ya sahip Kirin 9000S yonga seti bulunuyordu. Grafik özellikleri ise Huawei'nin MariSilicon X işlemcisi tarafından işleniyordu. P70'in bu platformun yükseltilmiş versiyonunu alması mümkün.

Huawei P70 Serisi Nisan Ayında Tanıtılabilir

Serinin ekranı ise 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,58/ 6,8 inç kavisli LTPO OLED olacak. Kamera özelliklerinin de ileriye doğru büyük bir adım atacağı belirtildi. Sızıntılar, 50 Megapiksel dörtlü kamera olacağını ortaya koydu. Ayrıca ön tarafta da 50 Megapiksel selfie kamerası olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Huawei P70 Serisi Nisan Ayında Tanıtılabilir - Son Dakika

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