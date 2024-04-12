Huawei P70 Tasarımı Ortaya Çıktı

Huawei'nin 2019'de ABD tarafından kara listeye alınması ve yaptırımlara maruz kalması telefon işindeki dengeleri değiştirdi. Çinli üretici özellikle 5G ile ilgili kısıtlamaları bir ölçüde aşmayı başarırken, son dönemde Mate 60 serisi telefonlarında bu teknolojiye yer verdi. Son gelen raporlar ise markanın yakında tanıtmaya hazırlandığı P70 serisiyle yeni ayrıntılara odaklanıyor. İşte Huawei P70 tasarımı!
Huawei P70 tasarımı
Huawei P70 modelinin tasarımı lansmana az bir süre kala ortaya çıktı. Buna göre telefonda daha önce çok fazla karşılaşmadımız yeni bir üçlü kamera adası bizleri karşılıyor. Bu kurulumun bir hayli çıkıntılı olduğunu belirtelim.
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station, Huawei P70 modelinin kamera özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda değişken diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksellik Sony IMX989 ana kamera yer alacak. Bununla birlikte, 50 Megapiksellik ultra geniş açı ve 50 Megapiksellik 4x periskop telefoto sensörü karşımıza çıkacak.
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Akıllı telefonun ön paneliyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil, ancak selefini de dikkate alarak delikli bir ekran tasarımıyla geleceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında akıllı telefon ALT-AL10 numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Cihaz, tek çekirdekli testlerden 1.243, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 840 puan almayı başardı.
Geekbench veri tabanına bakarak akıllı telefonun 12 GB RAM ile geleceğini söyleyebiliriz. Tabii, burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Buradaki en ilginç detay ise akıllı telefonun Android 12 ile gelecek olması. Tabii bu ayrıntıların sonradan değişebileceğini belirtelim.
Seriyle ilgili sızıntılar bunlarla sınırlı değil. Zira kaynağa göre akıllı telefonlarda 6,5 ve 6,8 inç olmak üzere iki farklı ekran seçeneği mevcut olacak. Her iki opsiyon da 1,5K çözünürlük ve değişken yenileme hızına ortam sağlayan LTPO teknolojisine ev sahipliği yapacak.
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Son Dakika › Teknoloji › Huawei P70 Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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