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Huawei, yeni HarmonyOS Next işletim sistemini tanıttı - Son Dakika
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Huawei, yeni HarmonyOS Next işletim sistemini tanıttı

Huawei, ABD'nin yaptırımları sonucunda Google ile iş birliğini sonlandırarak kendi işletim sistemi HarmonyOS'u geliştirdi. Bugün ise HarmonyOS Next'i tanıtan şirket, Android ve iOS ile rekabet etmeyi hedefliyor. Yeni işletim sistemi üzerinde özel uygulamalar ve oyunlar geliştirildiği belirtilirken, 200'den fazla uygulamanın da geliştirilme aşamasında olduğu açıklandı. HarmonyOS Next'in önizleme sürümü geliştiricilere sunuldu ve yılın son çeyreğinde tüm kullanıcılar için yayımlanması planlanıyor.

Huawei, yeni HarmonyOS Next işletim sistemini tanıttı
21.01.2024 - 02:30,
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Huawei, bir zamanlar akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerindeyken Çin devleti ile doğrudan bağlantısı olduğu sebep gösterilerek ABD'nin yaptırımlarına maruz kaldı. Bu doğrultuda şirket, tedarik konusunda ciddi sorunlarla karşılaştı ve haliyle üretimde de problemler yaşandı. Bu da doğrudan pazar payını etkiledi.

Yaptırımlar nedeniyle Google ile de iş birliğini sonlandıran Huawei, Android işletim sistemine veda etti. Durum böyle olunca şirket, HarmonyOS adlı kendi işletim sistemini geliştirdi. Şu anda yüz milyonlarca cihazda kullanılan HarmonyOS, kullanıcıları memnun etmeyi başardı. Bugün ise Huawei, yeni HarmonyOS Next işletim sistemini tanıttı.

HarmonyOS Next nedir?

Huawei, bugün ana vatanı Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte HarmonyOS Next işletim sistemini tanıttı. Tüm gözleri üzerine çeken bu yeni yazılımın tamamen şirket içerisinde geliştirildiği ve AOSP (Android Açık Kaynak Projesi) üzerinden destek alınmadığı belirtildi. Bu doğrultuda Google'ın Android ve Apple'ın iOS'u ile doğrudan rekabet edecek.

Huawei, yeni HarmonyOS Next işletim sistemini tanıttı

Bilindiği üzere HarmonyOS, Android uygulamaları çalıştırabiliyor. Ancak HarmonyOS Next üzerinde bu mümkün olmayacak. Bunun için Huawei, yeni işletim sistemine Hesap Makinesi, Saat ve Notlar gibi özel uygulamalar ve oyunlar geliştirildiğini açıkladı.

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Tabii her telefonda yüklü olarak gelen uygulamalar ile sınırlı kalınmayacak. Şirket, şu anda 200'den fazla uygulamanın geliştirilme aşamasında olduğunu açıkladı. 2024'ün sonuna kadar bu sayıyı artırmayı hedefleyen firma, bunun için 7 milyar yuan yatırım yapacak. Bu da 983 milyon dolara tekabül ediyor.

HarmonyOS Next'in önizleme sürümü şu anda geliştiricilere sunuldu. Yılın son çeyreğinde tüm kullanıcılar için yayımlanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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