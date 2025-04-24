Hubble 35 Yaşında: Uzayın Yeni Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Hubble 35 Yaşında: Uzayın Yeni Görüntüleri Paylaşıldı

Hubble 35 Yaşında: Uzayın Yeni Görüntüleri Paylaşıldı

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 35. yılına özel dört uzay fotoğrafını tanıttı.

24.04.2025 11:02
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NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 35'inci yılına özel olarak Mars'tan uzak galaksilere uzanan dört uzay fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun Dünya yörüngesine yerleştirilmesinin 35'inci yıl dönümünü kutlayan NASA, teleskop tarafından yakın dönemde elde edilen uzanan dört uzay fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan görseller arasında Mars gezegeni, yıldız oluşum bölgeleri ve komşu galaksilere ait kareler yer alıyor.

1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, geçen 35 yıl boyunca evrenin derinliklerine dair önemli bilgiler sağlayarak bilim dünyasına büyük katkı sundu. NASA, Hubble'ın bilimsel üretkenliği ve küresel bilinirliğiyle tarihin en başarılı uzay teleskoplarından biri olduğunu kaydetti. NASA Genel Merkezi'nde Astrofizik Bölümü Vekil Direktörü Shawn Domagal-Goldman yaptığı açıklamada, "Hubble, 35 yıl önce fırlatıldığında evrene yeni bir pencere açtı. Çarpıcı görüntüleri dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham verdi" ifadelerini kullandı.

Domagal-Goldman, Hubble'ın halen görevini sürdürüyor olmasının uzun vadeli uzay gözlemevlerinin önemine işaret ettiğini belirterek, gelecekte planlanan 'Habitable Worlds Gözlemevi' gibi projeler için Hubble'ın deneyimlerinden kritik dersler çıkarıldığını söyledi.

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Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hubble 35 Yaşında: Uzayın Yeni Görüntüleri Paylaşıldı - Son Dakika

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