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HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri - Son Dakika
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HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan HyperOS arayüzünün dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte kısa süre önce logosunu da değiştiren yeni arayüz MIUI ile karşılaştırıldığında daha stabil, kompakt ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ocak 2024 itibariyle HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri ise şunlardır: Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite, 13T Pro, 12, 12 Pro, 12X, 12T, 12T Pro, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite, 11T, 11T Pro, 11 LE, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE, 11i / Hypercharge, 11X, 11X Pro, 11 Pro, mi 11 LE, mi 11, mi 11 Ultra, mi 11 Pro, mi 11i, MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3, Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Pad 5, Pad 5 Pro 12.4, Pad 6, 6 Pro, Max 14. Redmi Note 13 serisi ise globaldeki kullanıcılara güncelleme desteği sunacak.

HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri
02.01.2024 - 14:30,
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Geçtiğimiz aylarda tanıtılan HyperOS arayüzünün dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte kısa süre önce logosunu da değiştiren yeni arayüz MIUI ile karşılaştırıldığında daha stabil, kompakt ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Peki Ocak 2024 itibariyle HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri hangileri?

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri

Geçen günlerde ortaya çıkan raporlara göre HyperOS güncellemesi 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren globaldeki kullanıcılara ulaşmaya başlayacak. Hatta bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda tanıtılan Xiaomi 14 ailesi önyüklü bir şekilde HyperOS ile geldi.

I'm excited to share two important updates with you today. First, #XiaomiHyperOS is officially launching a new logo.

It's a galaxy of dots, swirling together like ideas and connections in our digital universe. People and devices in the dot matrix are flowing freely and… pic.twitter.com/g9tbHZ18BG

— Lei Jun (@leijun) December 27, 2023

Xiaomi

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite, 13T Pro

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12T, 12T Pro, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 LE, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11 Lite NE, 11 Lite 5G NE, 11i/ Hypercharge, 11X, 11X Pro, 11 Pro

Xiaomi mi 11 LE, mi 11, mi 11 Ultra, mi 11 Pro, mi 11i

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3

Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro, Max 14

Global yolundaki Redmi Note 13 serisi kaç yıl güncelleme alacak?

Redmi ve POCO modelleri için diğer sayfaya geçiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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