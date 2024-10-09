İGÜ'nün Altın Değerinde Buluşları TEKNOFEST 2024'te Ödüllendirildi - Son Dakika
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Teknoloji

İGÜ'nün Altın Değerinde Buluşları TEKNOFEST 2024'te Ödüllendirildi

İGÜ\'nün Altın Değerinde Buluşları TEKNOFEST 2024\'te Ödüllendirildi

TEKNOFEST 2024 kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun himayesinde düzenlenen ISIF24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda, İGÜ'nün buluşları jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirildi.

09.10.2024 12:28
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TEKNOFEST 2024 kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun himayesinde düzenlenen ISIF24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda, İGÜ'nün buluşları jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirildi.

Ödüller; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, Türk Patent Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak ve çeşitli üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende sahiplerine takdim edildi. Törenin ardından Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve Türk Patent ve Marka Kurumu YK Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak'a davet ve desteklerinden dolayı plaket sunuldu.

İGÜ'NÜN BULUŞLARI ALTIN VE BRONZ KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLDİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, TTO Mühendisi Mustafa Sencer Kaçar, Muhammed Erdem Hatayoğlu, Ayberk Ermutuş tarafından gerçekleştirilen Yapay Zeka Destekli 3 Boyutlu Haritalar Oluşturan ve Analizler Yapan Algoritma buluşu ve Öğr. Gör. İzzet Yavuz, İrem Türkyılmaz ve Kaan Irmak tarafından gerçekleştirilen Ecogrow Al Destekli Sulama ve Gübreleme Otomasyonu ve Plantpulse Uygulaması buluşu altın kategoride yer aldı.

İGÜ'nün Altın Değerinde Buluşları TEKNOFEST 2024'te Ödüllendirildi

Prof. Dr. Osman Ergüven Vatandaş, TTO Müdürü Yahya Kemal Kıran, Arş. Gör. Hüseyin Furkan Çelik tarafından gerçekleştirilen Elektrik Fan Motorlu Dikey İniş Kalkış Yapabilen İnsansız Hava Aracı buluşu, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gönen, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Şentürk, Arş. Gör. Tunay Acıman ve Furkan Onur tarafından gerçekleştirilen Görme Engelli Bireyler İçin Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Özelliklerine Sahip Akıllı Gözlük buluşu, Öğr. Gör. Hasan Hüseyin Taşer, Öğr. Gör. Sena Taş ve Görkem Şahin tarafından gerçekleştirilen Sensörlü Kemer buluşu bronz kategoride yer aldı.

İGÜ'nün Altın Değerinde Buluşları TEKNOFEST 2024'te Ödüllendirildi

İGÜ'NÜN BULUŞLARINA YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

Aynı gün gerçekleşen Demo Day'in ikinci oturumunda, "Elektrik Fan Motorlu Dikey İniş Kalkış Yapabilen İnsansız Hava Aracı" isimli buluş, teknoloji meraklıları ve yatırımcılara sunuldu. Yoğun ilgi gören proje hakkında, İGÜ standında bilgi verilmeye devam edildi.

İGÜ TTO temsilcileri ayrıca, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Ortaokul Kategorisi'nde birinci olan Bahçeşehir Gökkuşağı Koleji standını ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti. İGÜ TTO temsilcileri, Proje Koordinatörü Yusuf Sezikli danışmanlığında dereceye giren Fahri Demir Şentürk, Yusuf Ömer Demir ve Dora Doğan isimli öğrencileri "Depreme Karşı Beş Aşamalı Çözüm" projelerini sunmak üzere İGÜ'ye davet etti.

İGÜ'nün Altın Değerinde Buluşları TEKNOFEST 2024'te Ödüllendirildi

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Teknoloji, Teknofest, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İGÜ'nün Altın Değerinde Buluşları TEKNOFEST 2024'te Ödüllendirildi - Son Dakika

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