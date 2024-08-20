İklim kriziyle mücadelede Türkiye-Yunanistan iş birliği: Laguna Coast - Son Dakika
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Teknoloji

İklim kriziyle mücadelede Türkiye-Yunanistan iş birliği: Laguna Coast

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Yunanistan Naxos'ta kurulan sürdürülebilirlik odaklı sivil toplum kuruluşu Laguna Coast Foundation, 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul Heybeliada'da gerçekleşecek Halki Summit 2024'e katılım sağlayacak. Su krizine karşı teknolojik ve pratik çözümlerin ele alınacağı etkinlikte dünyanın dört bir yanından bilim insanları bir araya gelecek.

20.08.2024 14:18  Güncelleme: 14:48
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-Laguna Coast Foundation, sürdürülebilirliğin ülkeleri ve insanları nasıl birleştirebileceğine dair dikkate değer bir örnek haline geldi. Program, Yunanistan ve Türkiye arasındaki iş birliğini teşvik ediyor ve sürdürülebilirliği ortak amaç edinmiş yeni bir uluslararası iş birliği modeli sunuyor.

Uluslararası kuruluşların desteklediği bu proje, çağın büyük zorluklarının ortak çaba ve birlik gerektirdiği fikrine dayanıyor. Sürdürülebilirliği ortak payda olarak benimseyen Laguna Coast Foundation girişimi, daha iyi bir çevresel gelecek için yapılan çabaların sınır tanımadığını kanıtlıyor.

İş birliğinin önemini ve ortak eylem gereksinimini kabul eden Yunanistan ve Türkiye, ortak hareket için zemin buluyor ve iletişim kanalları oluşturuyor. Bu öncü proje, yalnızca bir çevre projesi olmanın ötesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri zenginleştiren ve güçlendiren fikir ve değer alışverişi için bir fırsat sunuyor.

Laguna Coast Foundation'ın başarısı, anlayış ve barış içinde yaşamaya dayalı sürdürülebilir bir geleceğin yolunu aydınlatıyor. Halki İlahiyat Okulu'ndan başlayan bu girişim, dokunaklı ve umut dolu klibiyle güçlü bir mesaj gönderiyor: yeni dönemin zorluklarıyla başa çıkmak için birleşik çaba anahtardır.

İklim kriziyle mücadelede Türkiye-Yunanistan iş birliği: Laguna Coast

Heybeliada, Yunanistan, İstanbul, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İklim kriziyle mücadelede Türkiye-Yunanistan iş birliği: Laguna Coast - Son Dakika

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