Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten Infinix, giriş segment kataloğunu büyütmeye devam ediyor. Marka, kısa süre uygun fiyatlı bir Android modeli daha tanıttı. İşte Infinix Smart 8 adlı bu modelin özellikleri ve fiyatı…

Infinix Smart 8 özellikleri ve fiyatı

Infinix Smart 8 fiyatına geçmeden önce modelin neler sunduğuna bakalım. Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği, iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada benzeri Magic Ring. Bu, kullanıcının uygulamalar ile daha fazla etkileşime girebilmesini sağlıyor.

Akıllı telefon, 6.6 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 500 nit parlaklık sunuyor. MediaTek tarafından üretilen Helio G26 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB RAM'e sahip. Fakat 3 GB sanal RAM desteği olduğunu da belirtmek gerekiyor. Akıllı telefonun depolama alanı ise 64 GB. Bu kapasiteyi yetersiz bulanlar için microSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar genişletilebilir olduğunu söyleyelim.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera bulunuyor. Öte taraftan 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken cihaz, Android 13 Go Edition tabanlı XOS 13 üzerinde çalışıyor. Son olarak uygun fiyatlı Android modelinde güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu yer aldığını da belirtelim.

Infinix Smart 8 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;