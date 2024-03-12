Intel, 2024 yılında Lunar Lake-U serisi mobil işlemcileri piyasaya sürecek - Son Dakika
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Teknoloji

Intel, 2024 yılında Lunar Lake-U serisi mobil işlemcileri piyasaya sürecek

Intel, 2024 yılında Lunar Lake-U serisi mobil işlemcileri piyasaya sürecek

Intel, 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek yeni nesil Lunar Lake-U serisi mobil işlemciler için çalışmalarını hızlandırdı. Meteor Lake-U işlemcilere kıyasla yüzde 50'ye varan performans artışı yaşayacak bu modeller, üçüncü nesil Core Ultra mimarisini kullanacak. Lunar Lake-U serisi işlemcilerin, Core Ultra mimarisini baz alacağı ve çoklu iş parçacığı performansının yüzde 50 daha iyi olacağı belirtiliyor. Hyper-Threading teknolojisinin kaldırılmasıyla elde edilen performans artışının, Intel'in güç ve önbellek yüklerini azaltmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Lunar Lake serisi işlemcilerin güç ihtiyacının 17W olacağı ve 30W'a kadar güçlendirmeyi destekleyeceği aktarılıyor. Yapılan performans testleri, Lunar Lake'in Meteor Lake'e göre yaklaşık 1,5 kat daha yüksek puanlar aldığını gösteriyor.

12.03.2024 00:21
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Intel, 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek yeni nesil Lunar Lake-U serisi mobil işlemciler için çalışmalarını hızlandırdı. Meteor Lake-U işlemcilere kıyasla yüzde 50'ye varan performans artışı yaşayacak bu modeller, üçüncü nesil Core Ultra mimarisini kullanacak.

Intel Lunar Lake-U performansı yüzde 50 daha iyi

Güvenilir kaynaklardan gelen son sızıntılara göre Intel, Lunar Lake-U serisi 2024 yılının sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Kod adı "Lunar Lake" olan işlemcilerin, Core Ultra mimarisini baz alacağı belirtildi. Bu kapsamda Meteor Lake işlemcilere kıyasla çoklu iş parçacığı performansı yüzde 50 daha iyi olacak.

Intel, 2024 yılında Lunar Lake-U serisi mobil işlemcileri piyasaya sürecek

Performanstaki gözle görülün kazancın, Hyper-Threading teknolojisine ihtiyaç duyulmadan elde edilebileceği söyleniyor. Çekirdeklere yönelik bir teknoloji olan Hyper-Threading, neredeyse yüzde 25'lik bir kazanç sağlıyor.

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Ancak Hyper-Threading'in kaldırılması, Intel'in güç ve önbellek yüklerini azaltmasına olanak tanıyıyor. Bu da verimliliği artırmasına yardımcı oluyor. Lunar Lake'te yer alacak Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdeklerinin çoklu iş yüklerinde daha verimli olacağı belirtildi.

Intel'in ayrıca U serisi yongalarda kullandığı 15W gücü artıracağı aktarıldı. Lunar Lake serisi işlemcilerin 17W güce ihtiyaç duyacağı bildirildi. Ayrıca işlemciler ek performans için 30W'a kadar güçlendirmeyi de destekleyecek.

Cinebench R23 ve Geekbench 5.4.5'te yapılan performans testleri, Lunar Lake'in Meteor Lake'e göre yaklaşık 1,5 kat daha yüksek puanlar aldığını gösterdi. Bu da Intel'in, mobil işlemcilerde en büyük sıçramalardan birini yaşayacağı anlamına geliyor. Lunar Lake-U modellerin verimlilik odaklı laptoplara güç vermesi bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Intel, 2024 yılında Lunar Lake-U serisi mobil işlemcileri piyasaya sürecek - Son Dakika

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